Следователи нашли мать, сбежавшую от бывшего мужа с 5-летним сыном

Вчера мальчика передали отцу. Фото: Семен Шебалин

Силовики завершили поиски 34-летней Виктории Шебалиной, которая таинственно пропала вместе с 5-летним сыном весной прошлого года. Как оказалось, женщина сбежала из Бийска после развода с мужем. Из Алтайского края мать с ребенком отправились в Верхнюю Пышму. А затем перебрались в Краснодарский край. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Незаконное лишение человека свободы».

Вероятно, Виктория не захотела оставлять мальчика бывшему мужу. По решению суда сын должен был жить с отцом.

- У органов следствия появилась информация о том, что женщина уехала с ребенком в Анапу, где снимала комнату, и далее вернулась в город Бийск. Именно в этом городе правоохранителям удалось благополучно найти и женщину, и ее ребенка, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - Вечером 18 августа 2022 года сотрудники Следственного комитета по Алтайскому краю, на основании поручения своих коллег из СКР по Свердловской области, провели обыск в квартире одного из жилых домов, где успешно нашли женщину и ее сына.

Помимо полиции и следователей в поисках ребенка принимали участие и судебные приставы Алтайского края.

- Полицейские, приставы и сотрудники Следственного комитета по Алтайскому краю успешно смогли найти ту самую квартиру, и передать ребенка отцу, - добавил глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Ранее мы рассказывали историю главы свердловского патриархата Андрея Брезгина. Несколько месяцев бизнесмен скрывал 4-летнюю дочку от матери и приставов. Следователи даже возбуждали уголовное дело по статье «Убийство». Но после ареста Брезгин рассказал, где находится дочка.