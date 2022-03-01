В Свердловской области разыскивают пропавшую мать с пятилетним сыном

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Свердловской области разыскивают пропавшую 34-летнюю мать вместе с пятилетним сыном. Поиски ведут специалисты следственного отдела по Верхней Пышме, именно там в последнее время проживали родственники. Известно, что Виктория Шебалина и ее ребенок по имени Илья перебрались на Урал недавно.

- Согласно имеющимся сведениям, пропавшие ранее проживали в городе Бийске Алтайского края, впоследствии переехали жить в Свердловскую область. В последнее время проживали в одной из квартир дома по улице Орджоникидзе, 24 в городе Верхней Пышме, могут находиться в Екатеринбурге, - отметили в СУ СК России по Свердловской области.

Если вы знаете, где могут находиться родственники, сообщите интересующую следствие информацию по телефонам: 8(343)683-22-47, 8(343)685-36-92, или по линии «02». Конфиденциальность гарантируется.