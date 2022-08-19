«Мисс Екатеринбург-2022» Татьяна Кузьмина поделилась секретом победы на конкурсе

Татьяна Кузьмина учится на четвертом курсе вуза Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге выбрали главную красавицу города. Мисс Екатеринбург-2022 стала 20-летняя студентка РАНХиГС Татьяна Кузьмина.

Татьяна учится на 4 курсе факультета государственного и муниципального управления и своей главной целью считает продвижение по карьерной лестнице. Уже по традиции победительница «Мисс Екатеринбург» приходит в гости на радио «Комсомольская правда» [92.3fm].

Мисс Екатеринбург 2022 выбрали 18 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы поговорим о комплексах и современных стандартах красоты, от чего Татьяне пришлось отказаться ради конкурса и что помогло ей победить.

Прямая онлайн-трансляция интервью с "Мисс Екатеринбург 2022" Татьяной Кузьминой на радио "КП".

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