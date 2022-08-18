Родители девушки военнослужащие Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новой «Мисс Екатеринбург» стала 20-летняя студентка Татьяна Кузьмина. Татьяна учится на 4 курсе РАНХиГС на факультете государственного и муниципального управления.

- Я студентка Уральской академии государственной службы, и именно в этом вижу реализацию своих возможностей, - говорила Татьяна в начале финала конкурса.

Ее родители военнослужащие. На конкурсе Татьяну поддерживали родные и лучшая подруга.

Татьяна Кузьмина поступила на 4 курс РАНХиГС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу после поздравлений, победительница поделилась первыми эмоциями после своей победы.

- Я невероятно счастлива. Друзья уговаривали меня попробовать, и я решилась. Я верила, что стану победительницей, когда подавала заявку. Я шла к этой победе, я много работала над собой. Счастлива, что все прошло не безрезультатно. Я очень люблю свой город и с удовольствием буду представлять его на каждом мероприятии, - рассказала после награждения Татьяна Кузьмина.

Татьяна стала победительницей 25-го конкурса «Мисс Екатеринбург» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мисс Екатеринбург-2022 также призналась, что ей нелегко далось участие в конкурсе.

- Самым сложным для меня были ежедневные тренировки. Они начинались с самого утра и заканчивались поздним вечером. На это уходило много сил, - добавила победительница.

Фото: соцсети Татьяны Кузнецовой

После финала девушка планирует заняться учебой.

- Все мои планы связаны с учебой. У меня впереди защита диплома и госэкзамены, - добавила Татьяна Кузьмина.

Корону на победительницу надел глава города Алексей Орлов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, за звание главной красавицы города боролись 12 участниц. Все они прошли строгий кастинг, а в финальном дефиле показали, чему научились за полтора месяца подготовки конкурса.

В финале конкурса принимали участие 12 красавиц Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шоу проходило в шикарном зале Teatro Veneziano, впервые за два года в зале присутствовали зрители. Главную красавицу города выбирали 13 победительниц прошлых лет.

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