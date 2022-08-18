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Общество18 августа 2022 6:24

Евгений Куйвашев заступился за книгу «Полынная елка», которую в Свердловской области запретили читать детям

Ранее произведению о поволжских немцах в Сибири повысили ценз с «12+» до «18+» и убрали с полок детских библиотек Екатеринбурга
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Глава региона отметил, что прочитал книгу Ольги Колпаковой несколько недель назад.

Глава региона отметил, что прочитал книгу Ольги Колпаковой несколько недель назад.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые высказался о ситуации c книгой «Полынная елка» екатеринбургской писательницы Ольги Колпаковой. Повесть о жизни поволжских немцев в Сибири была написана еще пять лет назад. Все это время она была в списке литературы для внеклассного чтения школьников. Однако этим летом произведение вдруг убрали с полок детских библиотек.

Оказалось, что в областном правительстве рекомендовали повысить возрастной ценз повести с 12+ до 18+. Якобы в книге было искажение исторических фактов. Их нашел в ходе экспертизы один из доцентов Уральского государственного педагогического университета. Например, он усмотрел в произведении «оправдание наступления фашистов».

Чтобы защитить книгу Ольга Колпакова и издательство обратились за экспертизой в Институт русской литературы Российской академии наук. Там не нашли в книге ничего такого, из-за чего ее нельзя было бы читать детям.

- Повесть способствует воспитанию в детях традиционных российских духовно-нравственных ценностей, - сообщается в экспертизе.

Ольга Колпакова написала повесть «Полынная елка» пять лет назад. Фото: из архива Ольги Колпаковой

Ольга Колпакова написала повесть «Полынная елка» пять лет назад. Фото: из архива Ольги Колпаковой

Губернатор Евгений Куйвашев сегодня, 18 августа, сказал, что прочитал повесть «Полынная елка» еще несколько недель назад. Но до окончания экспертизы РАН он не хотел высказываться о ней.

- Это тяжелое повествование о депортации поволжских немцев, - сказал Евгений Куйвашев. - Я долго не высказывался об истории с повышением возрастного ценза книги. Сначала ждал экспертизу. Заключение дал Институт русской литературы РАН. Ученые подтвердили мое мнение — это книга о многонациональности России, об испытаниях жителей страны во время Великой Отечественной войны, о том, насколько страшен был фашизм абсолютно для всех. Эксперты подтвердили — это книга для подростков и она способна привить им нужные духовные ценности, а не разрушает их.

Также глава региона отметил, что сегодня появилось открытое письмо от нескольких десятков детских писателей, которые попросили правительство региона «не бойкотировать хорошие книги».

- Бойкотировать мы, конечно, ничего не будем. Книги — особенно такие — должны оставаться и в библиотеках, и в школах, и в программе для внеклассного чтения, - сказал губернатор Свердловской области. - Легкой истории нет ни у одной великой страны. А наша задача — знать, ценить наше прошлое, учиться на ошибках, чтобы не допускать их в будущем. И мне кажется, эта повесть учит подростков именно этому — как не допустить ошибок прошлого. Я надеюсь, что впредь мы не будем охотиться на ведьм, не будем сжигать книги.

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