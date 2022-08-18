Евгений Куйвашев заступился за книгу «Полынная елка», которую в Свердловской области запретили читать детям

Глава региона отметил, что прочитал книгу Ольги Колпаковой несколько недель назад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые высказался о ситуации c книгой «Полынная елка» екатеринбургской писательницы Ольги Колпаковой. Повесть о жизни поволжских немцев в Сибири была написана еще пять лет назад. Все это время она была в списке литературы для внеклассного чтения школьников. Однако этим летом произведение вдруг убрали с полок детских библиотек.

Оказалось, что в областном правительстве рекомендовали повысить возрастной ценз повести с 12+ до 18+. Якобы в книге было искажение исторических фактов. Их нашел в ходе экспертизы один из доцентов Уральского государственного педагогического университета. Например, он усмотрел в произведении «оправдание наступления фашистов».

Чтобы защитить книгу Ольга Колпакова и издательство обратились за экспертизой в Институт русской литературы Российской академии наук. Там не нашли в книге ничего такого, из-за чего ее нельзя было бы читать детям.

- Повесть способствует воспитанию в детях традиционных российских духовно-нравственных ценностей, - сообщается в экспертизе.

Ольга Колпакова написала повесть «Полынная елка» пять лет назад. Фото: из архива Ольги Колпаковой

Губернатор Евгений Куйвашев сегодня, 18 августа, сказал, что прочитал повесть «Полынная елка» еще несколько недель назад. Но до окончания экспертизы РАН он не хотел высказываться о ней.

- Это тяжелое повествование о депортации поволжских немцев, - сказал Евгений Куйвашев. - Я долго не высказывался об истории с повышением возрастного ценза книги. Сначала ждал экспертизу. Заключение дал Институт русской литературы РАН. Ученые подтвердили мое мнение — это книга о многонациональности России, об испытаниях жителей страны во время Великой Отечественной войны, о том, насколько страшен был фашизм абсолютно для всех. Эксперты подтвердили — это книга для подростков и она способна привить им нужные духовные ценности, а не разрушает их.

Также глава региона отметил, что сегодня появилось открытое письмо от нескольких десятков детских писателей, которые попросили правительство региона «не бойкотировать хорошие книги».

- Бойкотировать мы, конечно, ничего не будем. Книги — особенно такие — должны оставаться и в библиотеках, и в школах, и в программе для внеклассного чтения, - сказал губернатор Свердловской области. - Легкой истории нет ни у одной великой страны. А наша задача — знать, ценить наше прошлое, учиться на ошибках, чтобы не допускать их в будущем. И мне кажется, эта повесть учит подростков именно этому — как не допустить ошибок прошлого. Я надеюсь, что впредь мы не будем охотиться на ведьм, не будем сжигать книги.

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