РАН изучила книгу «Полынная елка», которую в Свердловской области запретили читать детям

Пять лет книга Ольги Колпаковой была в списках внеклассного чтения для школьников, пока власти региона не решили повысить ей возрастной ценз с «12+» до «18+». Фото: из архива Ольги Колпаковой

Книгу «Полынная елка» екатеринбургской писательницы Ольги Колпаковой вновь могут признать детской. Пять лет назад автор написала ее для школьников – рассказала о том, как в годы Великой Отечественной войны в Сибири выживали поволжские немцы. Произведение получилось настолько удачным, что в школах его даже рекомендовали детям для внеклассного чтения. Ну а в этом году региональные власти вдруг порекомендовали библиотекам не давать книгу детям. Была у книжки маркировка «12+», а стала «18+».

Причиной тому стала экспертиза, сделанная доцентом Уральского государственного педагогического университета Иваном Попп. Он посчитал, что книга оправдывает наступление фашистов.

- Речь об изьятии книги не идет, она остается в фондах, - заверяли в Департаменте информационной политики Свердловской области. – По результатам проведенной экспертизы, которая выявила искажение исторических фактов, в адрес учреждений образования и культуры была направлена лишь рекомендация о повышении возрастного ценза произведения.

В «Полынной елке» Ольга Колпакова рассказала о жизни поволжских немцев в Сибири в годы Великой Отечественной войны. Фото: из архива Ольги Колпаковой

После этого Ольга Колпакова и издательство, выпустившее книгу, обратились за независимой экспертизой в Институт русской литературы «Пушкинский дом». Сегодня им пришел ответ на четырех листах. Эксперты Российской академии наук сравнили книгу с произведениями Толстого, Чуковского, Горького, Пастернака и Маршака и не увидели в ней ничего плохого, из-за чего детям нельзя было бы ее читать.

«Повесть О. Колпаковой «Полынная елка» является качественным литературным произведением, адресованным детям, содержательные и формальные свойства текста соответствуют возрастной читательской адресации (издательская возрастная маркировка 12+) повесть способствует воспитанию в детях традиционных российских духовно-нравственных ценностей», - сообщается в экспертизе Института русской литературы Российской академии наук.

Теперь автор книги и издатель собираются направить новую экспертизу главе региона, чтобы вернуть «Полынную елку» на полки детских библиотек.

- Будем отправлять экспертизу с письмом губернатору, потому что пока решение о присвоении книге ценза «18+» остается в силе, - рассказала «КП-Екатеринбург» Ольга Колпакова. - Хотелось бы, чтобы правительство сейчас посмотрело экспертизу и без всяких раздумий отменило свое предыдущее решение, вернув книге отметку «12+», как и было. Все-таки над этой экспертизой работали профессора Российской академии наук. Это уже немного другой уровень экспертизы, чем был у педагогического университета.

В противном случае писатель и издатель намерены дойти до суда, чтобы вернуть книгу на полки детских библиотек. Добавим, что в других регионах «Полынная елка» по-прежнему доступна детям с 12 лет.

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