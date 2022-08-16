Евгения до сих пор чувствует сильные боли. Фото: предоставил Максим Вонсович / соцсети

Врачи больницы № 1 Нижнего Тагила выписали 27-летнюю Евгению Вонсович, которая пострадала в страшном ДТП 16 июля. В тот день Евгения ехала на дачу вместе со своей мамой и 4-месячной дочкой Амелией. Внезапно в их автомобиль Kia Spectra, со встречной полосы вылетел Skoda Fabia. Позже в Свердловском ГИБДД объяснят, что водитель Skoda потерял управление, из-за выскочившего на дорогу лося. В лобовом столкновении двух иномарок пострадали четыре человек: сама Евгения, ее мама, водитель Skoda и его пассажир. Малышка Амелия отделалась ушибами и царапинами.

Больше всех в аварии пострадала Евгения. Спасатели разрезали покореженную легковушку, чтобы вызволить молодую мать из груды металла. Врачи диагностировали нее открытый перелом основания черепа, бедренных костей, голеностопа левой ноги, голеней, предплечья. Также она получила закрытый перелом верхней и нижней челюсти. В реанимации Евгения провела почти месяц. Ей сделали восемь операций. И только 16 августа, молодую маму выписали из нижнетагильской больницы.

- 10 августа Женю перевели из реанимации в травматологию. Я приехал к Женечке, чтобы ухаживать за ней и был в ужасе. У нее образовался пролежень на ноге. Катетер из мочевого пузыря никто не чистил и не менял. Из-за этого у супруги началась мочеполовая инфекция. Ей поставили антибиотики, что будет дальше, я не знаю. Всю неделю я был рядом. За дочкой ухаживала прабабушка, - рассказывает «КП-Екатеринбург» муж Евгении Максим Вонсович.

Евгении сделали 8 операций. Фото: предоставил Максим Вонсович

Муж пострадавшей девушки также был недоволен тем, что Евгении не сделали операцию на челюсть. Молодой маме поставили скобы. Врачи убеждали, что операция не требуется.

- С больницей, однозначно, будет суд, - вздыхает Максим Вонсович. - Они нас официально выписали, сказали, что больше ничего сделать не могут. Перед выпиской они не взяли анализы. Не предоставили невролога, лора. Операцию на челюсть моей жене так и не провели. Это полнейшая халатность. В демидовской больнице нам дали заключение, что их специалистов несвоевременно позвали делать операцию. Из-за этих замедлений у Жени уже скулы срослись неправильно и произошел сдвиг глазного яблока.

По словам мужа, лечащий врач Евгении объяснял, что с девушкой все в порядке. Теперь, как утверждает Максим, единственное решение - искать специалистов в больницах Екатеринбурга.

- Женя в сознании, она может разговаривать. У нее сильные боли в руках, ногах. Челюсть ломит также. Ей каждый день больно. Из-за халатности врачей, мою жену ждет дополнительное причинение еще большей боли. Я вчера просил пригласить специалистов: невролога, офтальмолога. Мои пожелания никто не выполнил. Визуально даже необразованный человек может понять, что с Женей что-то не так, - рассказал Максим Вонсович.

По словам Максима, в ближайшее время он будет направлять Евгению на лечение в Екатеринбург. Семье Вонсович нужна и финансовая помощь, так как глава семьи пока не имеет возможности вернуться к своей работе.

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