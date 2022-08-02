Крохе Амелии было всего четыре месяца, когда случилось ДТП. Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области / социальная сеть «Вконтакте» личная страница Максима Вонсовича

Уже полмесяца, молодая мама из Новоуральска Евгения Вонсович находится в отделении реанимации в больнице № 1 Нижнего Тагила. Туда она попала 16 июля после страшного ДТП. В машину 27-летней Жени со встречной полосы вылетел автомобиль. Ее супруг Максим рассказал «КП-Екатеринбург», как Евгении удалось выжить, и почему он считает, что врачи делают не все возможное.

РЕБЕНОК БЫЛ В АВТОЛЮЛЬКЕ

В тот день, 16 июля, Евгения Вонсович вместе со своей мамой и четырехмесячной дочкой Амелией ехала на дачу в Южаково. Но на трассе под Нижним Тагилом в машину семьи со встречной полосы вылетел автомобиль Skoda Fabia.

- Они чудом выжили! Моя жена ехала на Kia Spectra очень аккуратно, около 50 км/ч, ведь в автолюльке была наша четырехмесячная дочка, - вспоминает ее супруг 33-летний Максим. – После того, как произошла авария, автомобиль жены смяло, как консервную банку. Спасателям пришлось вырезать Женю из груды металла.

От удара автомобили очень сильно смяло. Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

По словам Максима, он до сих пор не знает, с какой скоростью ехал 34-летний водитель Skoda Fabia. Но в Свердловском ГИБДД пояснили, что автомобиль выехал на встречную полосу, после того, как водитель сбил лося, переходящего дорогу. В аварии тогда пострадали четыре человека: два водителя и два пассажира обеих иномарок.

У Евгении врачи зафиксировали открытые переломы черепа нижнего основания, бедренных костей, голеностопа левой ноги, голеней, предплечья. Также она получила закрытый перелом верхней и нижней челюсти.

У ее матери - перелом шейки бедра. Во время операции у нее остановилось сердце, поэтому ее экстренно прекратили.

- Дочка у меня родилась в «рубахе». У Амелии ссадины и синяк на колене. После аварии я четыре дня лежал с дочкой в больнице. Врачи также не сразу сделали ей все обследования, сначала рентген шеи. Уже потом приходилось их упрашивать провести УЗИ, - продолжает Максим.

Евгения получила много открытых переломов. Фото: социальная сеть «Вконтакте» личная страница Максима Вонсовича

Сейчас мужчина хочет спасти свою супругу Евгению и перевезти ее в екатеринбургскую больницу. Правда, пока она не транспортабельна. Да и состояние ее не улучшается.

- Женю вводили в искусственную кому, она дышит с помощью ИВЛ. Ее состояние до сих пор стабильно тяжелое. Часть операций врачи провели и у нее теперь спицы на правой ноге. А вот операцию на челюсть Жене делать не стали, сказали, что проведут ее потом, - говорит Максим. - Уже 19 июля мне сообщили, что они челюсть вообще не будут оперировать. Со мной поддерживает связь врач из реанимации. А остальной персонал, в том числе главный врач не идут на контакт. Я до сих пор не знаю, кто у моей жены лечащий врач. Ей только

ЕВГЕНИИ УГРОЖАЛИ

1 августа Евгении сделали операцию на бедренных костях. Но, по словам Максима, навестить супругу в больнице ему позволили только один раз.

- Мне дали буквально пятнадцать минут 18 июля, чтобы увидеть свою жену. Говорить естественно она не может. Я мог только все читать по ее губам. Она жестами мне показывала, что к с ней грубо обращаются. Еще она левой рукой набирала текст на телефоне. Он был сумбурным, но суть такова, что медсестры ее обижают. Они просто относятся к ней, как к предмету мебели. Никого не волнует, что Женя в свои 27 лет может остаться инвалидом с маленьким ребенком, - утверждает муж пострадавшей.

Евгения работала дизайнером и видеооператором. Фото: социальная сеть «Вконтакте» личная страница Максима Вонсовича

После этого, к Максиму подошла одна из сотрудниц больницы. И ее рассказы не порадовали мужчину.

- Врач, которая пожелала остаться анонимной отвела меня в сторону и сказала, чтобы я бил тревогу и обращался во все инстанции. Она мне также подтвердила, что сроки операций были затянуты. Все вмешательства должны были быть закончены на 12-ый день после произошедшего, - рассказал Максим.

«КП-Екатеринбург» обратились за комментарием в больницу № 1 Нижнего Тагила. На момент публикации он не поступил.

- В Екатеринбург Женю можно было направить вертолетом. Но больница должна была признать, что не в силах ей помочь. Жене сделали переливание крови, теперь врачи говорят, что кровопотеря не позволяет ее оперировать челюсти. Боюсь, что это приведет к заражению и инфекции, - добавил Максим.

Евгения и Максим вместе уже почти три года. Фото: социальная сеть «Вконтакте» личная страница Максима Вонсовича

У семьи Вонсович свое дело – маркетинговое агентство. Евгения в нем работала дизайнером и видеооператором. Но после случившегося продолжать дело Максим пока не в состоянии.

- Дочка со мной, привлекаем нянечку, помогает прабабушка. Но честно, работать совсем не получается пока. По факту я не получу не копейки. Добрые люди помогли нам финансово. Когда Женю поставим на ноги, нужны будут реабилитации. Сутки в клинике – около 22 000 рублей. Как дальше будем жить, не знаю, - вздыхает Максим Вонсович.

Теперь Максим планирует обратиться в прокуратуру, чтобы привлечь врачей больницы за халатное отношение к работе. Семья Вонсович будет благодарна неравнодушным уральцам, которые окажут им материальную поддержку. Любая сумма сейчас будет важна для Максима

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