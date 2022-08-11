Женщине грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить 38-летнюю женщину, избившую до смерти трехмесячного сына. Все произошло в марте 2022 года в квартире на улице Колхозников. По версии следствия, пьяная женщина сначала сломала малышу челюсть, ударив его по голове, но на этом не остановилась.

- Женщина нанесла еще девять ударов руками в область головы ребенка, причинив закрытую черепно-мозговую травму, от чего ребенок скончался на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Малыш скончался вечером, 14 марта. По данным источника «КП-Екатеринбург» женщина сначала пыталась скрыть, что била ребенка и заявила, что он срыгнул после того, как поел смесь из бутылочки, и задохнулся.

- Однако бабушка детей сразу пояснила, что ее пьяная дочь несколько раз ударила мальчика по голове. Так она попыталась успокоить его, женщину раздражал плач, - рассказывал осведомленный источник.

Известно, что у женщины есть еще двое детей. Ее обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и по п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное в отношение малолетнего).

Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

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