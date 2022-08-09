У Ильяса Маленкова осталась жена и сын. Фото: соцсети

В Екатеринбурге ежегодный марафон «Европа-Азия» обернулся трагедией. 37-летний участник забега на 10 километров Ильяс Маленков почувствовал себя плохо, а на следующее утро скончался в Областной больнице № 1. Смерть спортсмена-любителя вызвала жаркие споры о целесообразности проводить подобные мероприятия в жаркую погоду. Последнюю неделю на Среднем Урале не меньше 30 градусов жары.

Однако организаторы считают, что оснований для переноса забега не было

- В положении марафона сказано, что забег может быть перенесен при температуре +35. Мы сами можем принять это решение. Для этого должны быть форс-мажоры. Переносить дату забега просто так – невозможно. Это все утверждено администрацией Екатеринбурга. Все планируется за год, за полгода. Приезд спортсменов, комментаторов, ведущих, работа силовых структур. Это только легко сказать. Жарко же! Нереально предусмотреть все, - объяснил в разговоре с «КП-Екатеринбург» директор забега Андрей Уткин.

Известно, что Ильясу Маленкову стало плохо за 1,5 километра до финиша. Он бежал в темпе 5:24 на километр – это обычный любительский темп. По словам друзей, к вечеру у Ильяса поднялась температура. Градусник показывал 41 градус. Затем состояние ухудшилось.

- Люди смертны. Ладно бы воды не хватило. Ну жалко парня! Ладно бы еще 42 километра бежал и взял сумасшедший темп. Медицинская справка от 5 августа у него. Что с ним? Я не знаю. Может сосуд лопнул, мы не врачи. Хватит хайповать на смерти человека. Ну не был он готов, это судьба. Ничего не сделаешь. И жара была не сумасшедшая, - добавил Андрей Уткин.

В семье бегуна утверждают что у Ильяса никогда не было проблем сердцем. У уральца осталась жена и четырехлетний сын. Ильяс работал на Свердловской железной дороге. Именно на работе он увидел приглашение на роковой забег.

- Он был светлым, добрым и заботливым. Любил своего сына и жену. От предприятия играл в футбол, в забегах участвовал, а также нес олимпийский огонь перед Играми в Сочи, - рассказали «КП-Екатеринбург» близкие Ильяса Маленкова. - 30 градусов жары и бежать марафон, кто то же это придумал?! А люди бегут. Инсульт или инфаркт никто не отменял. Ильяс был обычным парнем, который любил спорт и жизнь.

Ильяс каждый год проходил медицинское обследование, проблем с сердцем у него не было. Фото: соцсети

Родственники говорят, что у него не было проблем с сердцем. Экспертиза пришла к выводу, что Ильяс умер от теплового удара.

- Врачи сначала приняли Ильяса за наркомана, - вспоминает сестра бегуна Гульнара Бондарь. - Он не употреблял наркотики, спиртного не пил! Он с детства занимался спортом, у него третий взрослый разряд по плаванью. Он принимал участие в благотворительных забегах, играл в футбол. У него действительно была высокая температура. Врачи ввели его в медикаментозную кому, но спасти его не удалось.

СКАЗАНО Олег ХАРИТОНОВ, легкоатлет:

- Я был на том забеге, бежал 21 километр. Я бы не стал напрямую связывать мероприятие и смерть этого человека. Забег наоборот существует, чтобы связывать людей и улучшать качество жизни. Я уверен, что причина не в том, что он вышел на дистанцию. Из пяти тысяч участников всегда есть люди, которые злоупотребляли накануне или заключили пари. Это безумие, которое напрямую связано с самим человеком. Это статистика: в большом количестве участников всегда найдется тот, кому суждено умереть в этот день. Давайте еще тогда людям запретим в лес ходить.