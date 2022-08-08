«Урал» объявил о расторжении контракта с Игорем Шалимовым

После четырех туров «Урал» занимает последнее место в турнирной таблице. Фото: ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» объявил о расторжении контракта с главным тренером Игорем Шалимовым. Новый розыгрыш чемпионата России начался для «шмелей» с четырех поражений.

- По взаимному согласию сторон расторгнут контракт с Игорем Шалимовым. Мы ему желаем удачи, благодарим за проделанную работу. Исполняющим обязанности главного тренера становится Евгений Аверьянов, который очень знаком нашему клубу. Он с сегодняшнего дня начинает готовить нашу команду к игре с «Факелом», - рассказали «КП» в пресс-службе клуба.

По данным «КП-Екатеринбург» после второго тура перед Шалимовы была поставлена задача набрать четыре очка в домашних матчах с «Краснодаром» и «Спартаком». Однако встречи обернулись победами гостей 1:3 и 0:2. Сам Шалимов не скрывал, что 8 августа у него состоится разговор с руководством клуба.

Игорь Шалимов проработал в «Урале» почти ровно год, контракт с ним был подписан 10 августа 2021.