Фестиваль пройдет с 12 по 20 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 12 по 20 августа пройдет IV Евразийский Фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест». Он объединяет не только садовников, дизайнеров и архитекторов, но и всех любителей живой природы и крутых активностей.

КАК ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ

Вход на площадку, а также посещение всех мероприятий будут свободные.

12 августа на площади 1905 года пройдет торжественная церемония открытия фестиваля. В этот день площадка будет открыта с 10:00 до 21:00.

Гостей фестиваля ждут литературные гадания и квиз, концертная программа, зона фуд-корта, а также экскурсии, мастер-классы и лекции, посвященные тому, как правильно ухаживать за различными видами растений и другим темам, связанным с ландшафтным искусством и бережным отношением к природе.

Гостей ждет семь декорированных выставочных садов Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Юлии Сорокиной, на фестивале можно насладиться красотой природы в самом центре города Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Площадка фестиваля – это то место, куда можно приходить с семьей и друзьями, оставлять все заботы и переживания за воротами площадки, наслаждаться оазисом прямо в центре города и вдохновляться красотой природы, - рассказывает директор фестиваля «Атмофест» Юлия Сорокина.

Экскурсии, лекции и мастер-классы, а также концерты и ярмарки будут проходить на площадке в течение 10 дней фестиваля.

20 августа «Атмофест» примет участие в общей программе празднования Дня города. Площадка будет работать с 10:00 до 23:00.

Подробную программу мероприятий можно посмотреть на официальном сайте фестиваля.

Из этой конструкции сделают интерактивную пещеру Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОБЪЕКТЫ ФЕСТИВАЛЯ

На 10 дней площадь 1905 года превратиться в зеленый оазис. А декор фестиваля будет выполнен в оттенках фиолетового. На площадке будет выстроено семь садов. Пять из них на конкурной основе представят мастера ландшафтного искусства.

Тема Фестиваля 2022 года – «Зеленые истории нашего города».

В этом году будут представлены классические растения уральского региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У каждого выставочного сада можно будет узнать полезные и интересные темы: про подземные реки, уральские горы, а также болота. В этом году на фестивале будет представлено сразу три болота, - отмечает Юлия Сорокина.

Одним из самых интересных объектов на фестивале, пожалуй, стала интерактивная конструкция, стоящая в центре площади.

- Это пещера с очками виртуальной реальности. В них вам будет показан фильм, в котором вы уменьшитесь до размера муравья и увидите мир его глазами, - рассказывает директор фестиваля.

Подойдя к объектам, вы сможете узнать о реках и горах Урала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще одной из площадок фестиваля станет современная библиотека, в которой гости смогут посетить лекции, а также устроить обмен книгами.

Обменяться на «Атмофесте» можно будет и своими садовыми растениями. Площадка для обмена будет стоять возле библиотеки.

На сцене фестиваля каждый день будут проходить концерты.

На площадке выстроят три болота Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАКИЕ РАСТЕНИЯ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ

Если в прошлом году на фестивале были представлены экзотические растения и кустарники, то в этот раз на площадке будут высажены традиционные растения из уральского региона, такие как сосны и ели.

- Классические растения на нашем фестивале также будут представлены в новых формах. Например, из боярышника будет сделан лабиринт, - поясняет Юлия. - Из новинок будут только яблони на шпалере (специальной сетке, - Прим. Ред.) в качестве примера того, как компактно прямо на своей лоджии можно выращивать яблони.

Организаторы фестиваля позаботились, чтобы растения не потрадали от жары Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первые дни фестиваля обещают жаркую погоду, но организаторы выставки позаботились об этом и применили новую технологию.

- В прошлом году мы поднимали все растения в холмы грунтом. А в этом году холмы делаем в виде кокедам. Это такие коконы, которые делаются вокруг корневой системы с некой прослойкой, включающей автополив, чтобы корни постоянно были влажными и не перегревались на солнце, - рассказывает директор «Атмофест» Юлия Сорокина.

На фестиваль в этом году ушло почти 13 милллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все семь садов, выставленных для фестиваля будут переданы в детские социальные учреждения. Вместе с их строительством на фестиваль в этом году ушло 12 миллионов 780 тысяч рублей.

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