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Общество5 августа 2022 11:27

Виртуальная реальность, лабиринт и три болота: как в Екатеринбурге пройдет «Атмофест» 2022

В Екатеринбурге готовятся в фестивалю ландшафтного искусства «Атмофест»
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Фестиваль пройдет с 12 по 20 августа

Фестиваль пройдет с 12 по 20 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 12 по 20 августа пройдет IV Евразийский Фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест». Он объединяет не только садовников, дизайнеров и архитекторов, но и всех любителей живой природы и крутых активностей.

КАК ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ

Вход на площадку, а также посещение всех мероприятий будут свободные.

12 августа на площади 1905 года пройдет торжественная церемония открытия фестиваля. В этот день площадка будет открыта с 10:00 до 21:00.

Гостей фестиваля ждут литературные гадания и квиз, концертная программа, зона фуд-корта, а также экскурсии, мастер-классы и лекции, посвященные тому, как правильно ухаживать за различными видами растений и другим темам, связанным с ландшафтным искусством и бережным отношением к природе.

Гостей ждет семь декорированных выставочных садов

Гостей ждет семь декорированных выставочных садов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Юлии Сорокиной, на фестивале можно насладиться красотой природы в самом центре города

По словам Юлии Сорокиной, на фестивале можно насладиться красотой природы в самом центре города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Площадка фестиваля – это то место, куда можно приходить с семьей и друзьями, оставлять все заботы и переживания за воротами площадки, наслаждаться оазисом прямо в центре города и вдохновляться красотой природы, - рассказывает директор фестиваля «Атмофест» Юлия Сорокина.

Экскурсии, лекции и мастер-классы, а также концерты и ярмарки будут проходить на площадке в течение 10 дней фестиваля.

20 августа «Атмофест» примет участие в общей программе празднования Дня города. Площадка будет работать с 10:00 до 23:00.

Подробную программу мероприятий можно посмотреть на официальном сайте фестиваля.

Из этой конструкции сделают интерактивную пещеру

Из этой конструкции сделают интерактивную пещеру

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОБЪЕКТЫ ФЕСТИВАЛЯ

На 10 дней площадь 1905 года превратиться в зеленый оазис. А декор фестиваля будет выполнен в оттенках фиолетового. На площадке будет выстроено семь садов. Пять из них на конкурной основе представят мастера ландшафтного искусства.

Тема Фестиваля 2022 года – «Зеленые истории нашего города».

В этом году будут представлены классические растения уральского региона

В этом году будут представлены классические растения уральского региона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У каждого выставочного сада можно будет узнать полезные и интересные темы: про подземные реки, уральские горы, а также болота. В этом году на фестивале будет представлено сразу три болота, - отмечает Юлия Сорокина.

Одним из самых интересных объектов на фестивале, пожалуй, стала интерактивная конструкция, стоящая в центре площади.

- Это пещера с очками виртуальной реальности. В них вам будет показан фильм, в котором вы уменьшитесь до размера муравья и увидите мир его глазами, - рассказывает директор фестиваля.

Подойдя к объектам, вы сможете узнать о реках и горах Урала

Подойдя к объектам, вы сможете узнать о реках и горах Урала

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще одной из площадок фестиваля станет современная библиотека, в которой гости смогут посетить лекции, а также устроить обмен книгами.

Обменяться на «Атмофесте» можно будет и своими садовыми растениями. Площадка для обмена будет стоять возле библиотеки.

На сцене фестиваля каждый день будут проходить концерты.

На площадке выстроят три болота

На площадке выстроят три болота

Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАКИЕ РАСТЕНИЯ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ

Если в прошлом году на фестивале были представлены экзотические растения и кустарники, то в этот раз на площадке будут высажены традиционные растения из уральского региона, такие как сосны и ели.

- Классические растения на нашем фестивале также будут представлены в новых формах. Например, из боярышника будет сделан лабиринт, - поясняет Юлия. - Из новинок будут только яблони на шпалере (специальной сетке, - Прим. Ред.) в качестве примера того, как компактно прямо на своей лоджии можно выращивать яблони.

Организаторы фестиваля позаботились, чтобы растения не потрадали от жары

Организаторы фестиваля позаботились, чтобы растения не потрадали от жары

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первые дни фестиваля обещают жаркую погоду, но организаторы выставки позаботились об этом и применили новую технологию.

- В прошлом году мы поднимали все растения в холмы грунтом. А в этом году холмы делаем в виде кокедам. Это такие коконы, которые делаются вокруг корневой системы с некой прослойкой, включающей автополив, чтобы корни постоянно были влажными и не перегревались на солнце, - рассказывает директор «Атмофест» Юлия Сорокина.

На фестиваль в этом году ушло почти 13 милллионов

На фестиваль в этом году ушло почти 13 милллионов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все семь садов, выставленных для фестиваля будут переданы в детские социальные учреждения. Вместе с их строительством на фестиваль в этом году ушло 12 миллионов 780 тысяч рублей.

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