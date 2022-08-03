Екатеринбург раскалится до +30: синоптики рассказали, ждать ли адского пекла

По словам экспертов, последняя жара в уральской столице будет переноситься легко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом 2022 года погода в Екатеринбурге была жаркой и позволила уральцам наладиться временем, проведенным на природе. Июль выдался особенно теплым и сухим. За весь месяц столбик термометра неоднократно поднимался до +30 и даже превышал эту отметку.

ЖАРА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В АВГУСТЕ 2022

По прогнозам синоптиков, с 5 по 10 августа в уральской столице наступит адское пекло. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал главный синоптик «Гисметео» Леонид Старков.

- Температура воздуха будет приближаться к +30 градусам и даже может превысить эту отметку. Погода в эти дни будет сухая, без осадков, с пониженной влажностью воздуха, и будет переноситься легко. Это будет последняя в сезоне аномальная жара, - поясняет Леонид Старков.

По словам эксперта, завершение жары может сопровождаться ливнями, грозами и штормом.

КОГДА ПОХОЛОДАЕТ В АВГУСТЕ 2022 В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Серьезное похолодание, по словам главного синоптика «Гисметео», во второй половине августа.

- С 13 по 15 августа произойдет резкая смена характера погоды. Это уже станет первым предосенним звонком. Поскольку в отдельные дни полуденная температура не будет превышать +15 градусов. Во второй половине августа практически каждый день могут идти дожди, - добавляет Леонид Старков.

При этом не исключено, что в некоторые дни месяца температура будет превышать +20 градусов.