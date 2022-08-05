На фестиваль «Атмофест» 2022 в Екатеринбурге город потратил почти 13 млн рублей

К фестивалю на площади 1905 года высадят семь садов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в четвертый раз состоится фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест» 2022. Он пройдет с 12 по 21 августа.

На площади 1905 года будут высажены семь садов. Пять из них на конкурсной основе представят архитекторы, дизайнеры и мастера ландшафтного искусства.

На площади 1905 года выстроят семь выставочных садов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году мэрия Екатеринбурга потратила на фестиваль почти 13 миллионов рублей. Об этом рассказала председатель Комитета благоустройства Администрации города Тамара Благодаткова.

- В прошлом году мы потратили на фестиваль около 3 миллионов рублей. В этом году сады, представленные на «Атмофесте», после фестиваля будут переданы в детские социальные учреждения. Поэтому в расходы мы также заложили стоимость этих садов. Общая сумма получилась 12 миллионов 780 тысяч рублей. То есть 3 миллиона – на сам фестиваль и 10 миллионов на строительство садов, - рассказала Тамара Благодаткова.

Фестиваль пройдет с 12 по 20 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тема «Атмофеста» 2022 года – «Зеленые истории нашего города». На фестивале в этом году в основном будут представлены классические растения из уральского региона. Гостей ждет насыщенная программа, состоящая из концертов, лекций, посвященных темам ландшафтного искусства и бережного отношения к природе, а также тому, как правильно ухаживать за различными видами растений.

12 августа на площади пройдет торжественная церемония открытия фестиваля, а 20 августа на площадке также пройдет празднование Дня города.

Подробную программу фестиваля вы сможете посмотреть здесь.

В 2021 году фестиваль впервые провели на площади 1905 года. Тогда он собрал рекордное количество посетителей - 133 000 человек.

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