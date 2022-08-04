Как подорожали продукты в Свердловской области с начала года

Многие продукты за полгода значительно выросли в цене. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В декабре мы из любопытства сравнили, как цены на продукты в Свердловской области изменились за год. Оказалось, что с января по декабрь 2021-го еда не слабо так подорожала. Килограмм сосисок, например, прибавил в цене 37 рублей, а курица - 32. Но с той поры уже много воды утекло и много всего произошло. Так что мы решили провести очную ставку ценам еще раз. Теперь уже за полгода. Смотрели по данным сервиса Единой межведомственной информационно-статистической системы и узнали, как там с продуктами.

СЛАДКОГО ПОМАЛЕНЬКУ

Но начнем не с главного блюда, а с того, что обычно идет на десерт. А если точнее - с чая. Черный байховый, как ни странно, подорожал за полгода больше всего. Килограмм прибавил в цене 286 рублей! Теперь даже и не стыдно заваривать чайный пакетик по два раза. Но перейдем к сладкому. Килограмм сахарного песка подорожал на 20 рублей. И нет, к ажиотажному спросу, который случился весной, это отношения не имеет. Просто в целом продукты дорожают - много факторов на это влияет.

Сахар сейчас покупают спокойно - без ажиотажа, как весной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А если вы любите пить чай вприкуску с печеньем, то оно подорожало на 47 рублей. Это, конечно, средняя температура по больнице, то есть средние цены. От магазина к магазину цифры меняются. Да и печенье можно брать простое, а можно с шоколадом, но в целом картина для сладкоежек неутешительная.

Килограмм печенья подорожал на 47 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

БОРЩ В КОПЕЕЧКУ

Блюдо, без которого сложно представить русскую кухню, теперь тоже обходится свердловчанам дороже. Рассчитывать индекс борща мы сейчас не будем, тем более что в середине прошлого месяца специалисты уже рассчитали его по каждому региону России - в июле в Екатеринбурге тарелка борща обходилась в 159 рублей 49 копеек, что на шесть рублей дороже, чем в июне. Но мы посмотрим, как изменились цены на основные ингредиенты, без которых борщ и не борщ вовсе.

Как менялись цены на продукты в Свердловской области с января по июнь. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Свекла подорожала в Свердловской области на 14 рублей. А говядина, без которой не сделать крепкий бульон, - на 98 рублей! Ну а далее по списку из рецепта. Лук подорожал на 23 рубля, морковь - на 19, картофель - на 22 рубля. Это все за килограмм, понятно. Но есть и плюсы: капуста стала дешевле на 16 рублей. И это притом, что в прошлом году из-за засухи и неурожая она, напротив, прибавляла в цене. Без соли суп будет не таким вкусным. Она подорожала почти на пять рублей.

ГАРНИР В РУБЛЬ

Поговорим о втором блюде, о чем-нибудь мясном с гарниром, что принято подавать между супом и десертом. Килограмм курицы стал дороже на 10 рублей, свинины - на 11 рублей. Более простой вариант - отварить сосиски - может оказаться менее бюджетным. Килограмм оных подорожал на 28 рублей. Еще солиднее подорожание выглядит у вареной колбасы, которую можно ломтиками на сковородке пожарить. Она подорожала почти на 44 рубля. Если говорить про гарнир, то килограмм риса прибавил в цене 23 рубля, греча - 16, макароны - 12.

Килограмм свинины вырос в цене на 11 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ну и по остальным продуктам пробежимся. Ржаной хлеб прибавил в цене 6 рублей, килограмм муки - 5 рублей, литр молока тоже 5, а килограмм сливочного масла аж 65.

Из овощей, которые подешевели с января, так как сейчас лето и они и так у всех на даче растут, можно упомянуть огурцы и помидоры. Первые подешевели на 102 рубля, а вторые - на 54.

Помидоры - тот редкий продукт, что с января не подорожал, а подешевел. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Что будет с ценами на продукты дальше?

Константин СЕЛЯНИН, экономист

- То, что сейчас происходит, уже можно воспринимать как самый оптимистический сценарий из тех, которые были в марте-апреле. Если вы посмотрите старые прогнозы, то сам Центробанк говорил, что у нас инфляция превысит 20%. А многие оценивали инфляцию в 50 - 60% по году. Но мы видим, что у нас она сейчас по году 12% и с середины мая цены практически не растут. Это уже довольно оптимистично на фоне произошедших событий. Но нужно понимать, что так все время быть не может. Один драйвер для возможного удорожания продуктов - это изменение курса доллара. У нас все равно достаточно большая доля импорта. Второй драйвер - это наваливающиеся проблемы с логистикой, доставкой импорта. Поэтому, конечно, будет удорожание. Единственное – можно надеяться, что оно не будет резким. Условно говоря, во второй половине года цены вырастут меньше, чем в первой.

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