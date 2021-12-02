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Общество2 декабря 2021 9:59

В Свердловской области подорожала свежая капуста и картофель

А огурцы и помидоры подешевели
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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По данным Свердловскстата, капуста подорожала на 7,08%.

По данным Свердловскстата, капуста подорожала на 7,08%.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Свердловской области опять изменились цены на продукты на полках магазинов. Сотрудники Свердловскстата изучили, что подорожало и что подешевело за прошедшую неделю и опубликовали свежие данные. Так, оказалось, что сильнее всего в цене подскочила свежая белокачанная капуста. Стоимость за килограмм выросла на 7,08% до 39 рублей 46 копеек.

Подорожал и картофель – на 2,48%. Теперь в среднем за килограмм в магазинах берут 41 рубль 79 копеек. Выросла цена также на гречневую крупу на 2,39%. Килограмм в среднем обойдется в 121 рубль 87 копеек. За килограмм овощных консервов, предназначенных для детского питания в среднем теперь придется заплатить 529 рублей 1 копейку. Их стоимость выросла на 2,35%.

А вот свежие огурцы и помидоры, напротив, подешевели. Огурцы в цене упали на 3,71% до 125 рублей 77 копеек за килограмм, а помидоры стали доступнее на 6,31% до 158 рублей 16 копеек.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ