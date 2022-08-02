Онколог, обвиняемый в групповом изнасиловании 15-летней школьницы, покинул областной диспансер

В конце мая врача отпустили из СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный врач Иван Собачев покинул пост заведующего паллиативным отделением Свердловского областного онкологического диспансера. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе медицинской организации.

- Такой сотрудник у нас не числится, - кратко пояснили в СООД.

Однако, несмотря на общественный резонанс, без работы онколог не остался.

- Насколько я знаю, Иван нашел новое место работы, - объяснил в разговоре с «КП-Екатеринбург» адвокат Алексей Кочнев. – Сейчас у него все хорошо. Он работает по специальности, помогает людям. Это его призвание, ему нужно содержать семью. У него малолетний ребенок, два месяца под стражей сильно по его семье в материальном плане ударило.

В конце марта Иван Собачев был задержан вместе с отставным генералом Рамилем Гилязовым и риелтором Оксаной Гортинской. Всех обвинили в насилии над 15-летней ученицей коррекционной школы. Фигуранты уголовного дела свою вину отрицают. После двух месяцев в СИЗО Иван Собачев и Оксана Гортинская были отпущены на свободу.

А вот бывшего военного оставили под стражей до 25 августа. Ему предъявлены обвинения по статьям «Насильственные действия сексуального характера», «Изнасилование». Также его уличили в склонении к употреблению наркотиков несовершеннолетней.

Рамиль Гилязов находится под стражей. Фото: администрации города Клинцы

- По словам Рамиля Гилязова, они с врачом арендовали квартиру. А потом он вызвал проститутку. Девушка выглядела старше своих лет, - пояснил «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией. В конце августа суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения всем фигурантам уголовного дела.

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