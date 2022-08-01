Дорогу открыли после долгого ремонта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 1 августа, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов открыл сквозное движение по Кольцовской развязке. Движение по съездам с Кольцовского тракта откроют 31 августа.

- К 1 сентября развязка будет полностью завершена. Таким образом, ремонт мостового сооружения, двух путепроводов, а это очень серьезные объемы – более трех километров улично-дорожной сети с заменой деформационных швов, гидроизоляции, асфальтобетонного покрытия, всех ограждений, завершили за два сезона, - заявил на торжественном открытии градоначальник.

Строители завершили ремонт Кольцовской развязки раньше срока Фото: Алексей БУЛАТОВ

Орлов отметил, что теперь мост будет служить еще долгое время. Он подчеркнул, что участок не ремонтировался около 20 лет. Мэр добавил, что съезд на Объездную автодорогу планируют открыть через две недели.

Участок не ремонтировался около 20 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строители завершили ремонт Кольцовской развязки раньше срока. Изначально планировалось, закончить работы к сентябрю 2022 года. В 2021 году путепровод на Луганской-Объездной ремонтировали в направлении аэропорта. В этом году рабочие занялись проезжей частью в сторону города. Работы на участках сопровождались пробками.

Развязку торжественно открыл мэр города Алексей Орлов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На место из-за заторов даже выезжал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и увидел, что, пока водители стоят в пробке, на самом объекте нет рабочих. В результате скандала на участке дороги разместили камеры видеонаблюдения, а самим строителей перевели на круглосуточный режим работы.