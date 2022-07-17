Участников Крестного хода в Екатеринбурге поздравили из космоса

Десятки тысяч паломников собрались у Храма на Крови Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 17 июля 2022 года командир экспедиции Международной космической станции Олег Артемьев по видео связи обратился к участникам Царского крестного хода, которые собрались на литургию у Храма на Крови.

Космонавт поздравил православных христиан с важным событием – 104-й годовщиной расстрела семьи последнего российского император Николая II, а также рассказал о своем визите в Храм на Крови, где он побывал в 2021 году.

К верующим обратился командир экипажа Олег Артемьев. Фото: Екатеринбургская епархия

- В Екатеринбурге меня поразила не только великая святыня – храм, но и люди с уральской закалкой, благоверные паломники, молодежь, которая интересуется вопросами веры, науки и истории нашей страны, - рассказал в своем видеообращении космонавт.

Также Артемьев поздравил жителей Екатеринбурга в грядущим юбилеем города, и отметил, что на космическом борту находится икона небесной покровительницы уральского города – Святой великомученицы Екатерины.

Участников праздника поздравили с Орбиты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эту икону командир экипажа после возвращения на Землю вручит митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению.

Отметим, что Царский крестный ход прошел в ночь на 17 июля 2022 года от Храма на Крови до монастыря Ганина Яма. О Крестном ходе «КП-Екатеринбург» подробно рассказывала тут.

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