Названо число участников Царского крестного хода в Екатеринбурге

Крестным ходом прошли 46 тысяч человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге в ночь на 17 июля 2022 года прошел традиционный Царский крестных ход в честь 104-й годовщины расстрела семьи императора Николая II.
Крестный ход прошел по традиционному маршруту
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В митрополии заявили, что на этот раз число участников религиозного мероприятия составило 46 тысяч человек.
Перед Крестным ходом торжественное богослужение прошло в Храм на Крови, на месте которого в 1918 году было совершено убийство царской семьи. На богослужении присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Шествие выдвинулось с улицы Царской
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Эта трагичная страница навсегда останется с нами, - написал глава региона в своем блоге.
После литургии участники крестного хода выдвинулись в путь через центр Екатеринбурга в сторону монастыря на Ганиной яме. Время в пути заняло пять часов.
А потом православные христиане прошли по главному проспекту Екатеринбурга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Много фото с Крестного хода 2022 в Екатеринбурге - здесь
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