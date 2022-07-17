Названо число участников Царского крестного хода в Екатеринбурге

Крестным ходом прошли 46 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ночь на 17 июля 2022 года прошел традиционный Царский крестных ход в честь 104-й годовщины расстрела семьи императора Николая II.

Крестный ход прошел по традиционному маршруту Фото: Алексей БУЛАТОВ

В митрополии заявили, что на этот раз число участников религиозного мероприятия составило 46 тысяч человек.

Перед Крестным ходом торжественное богослужение прошло в Храм на Крови, на месте которого в 1918 году было совершено убийство царской семьи. На богослужении присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Шествие выдвинулось с улицы Царской Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Эта трагичная страница навсегда останется с нами, - написал глава региона в своем блоге.

После литургии участники крестного хода выдвинулись в путь через центр Екатеринбурга в сторону монастыря на Ганиной яме. Время в пути заняло пять часов.

А потом православные христиане прошли по главному проспекту Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Много фото с Крестного хода 2022 в Екатеринбурге - здесь

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