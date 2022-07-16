В Царском крестном ходу приняли участие тысячи паломников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ночь с субботы на воскресенье прошел Царский крестный ход. Он приурочен к годовщине гибели Николая II Романова и его родных. Ровно 104 года назад большевики расстреляли Царскую семью в подвале дома Ипатьева.

Теперь на месте этого дома стоит Храм-на-Крови и каждый год тысячи паломников отправляются от него пешком до монастыря на Ганиной Ямы. Так они символически повторяют путь, по которому останки Романовых большевики вывозили за город, чтобы скрыть в шахте.

Перед началом службы и Царским крестным ходом некоторые паломники отдыхали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже в 22.00 у Храма-на-Крови стали потихоньку собираться люди. Улицу Царскую рядом с ним специально перекрыли для движения транспорта, чтобы паломники могли спокойно по ней ходить. Сначала были десятки людей, затем сотни. К 23.00 значительная часть улицы Царской была занята уже тысячами паломников.

В этом году ограничений по коронавирусу нет, как в прошлом — поэтому желающих пройти крестный ход было больше. Например, вновь принять участие в нем решил режиссер Большого театра Узбекистана Андрей Слоним, который до пандемии регулярно участвовал в крестном ходу.

Режиссер-постановщик Большого театра Узбекистана Андрей Слоним Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Пандемия прервала многие культурные связи, но вот появился просвет, - рассказал Андрей Слоним. - Получилась опять возможность быть здесь и мы этому обстоятельству очень рады потому что эта дата (годовщина гибели Царской семьи, - Прим. Ред.) помимо своей значимости собственной несет большой смысл. Сейчас мир, как никогда, нуждается в осознании добра, которое исчезает из человеческих душ в некоем слепом ожесточении. И мне кажется эта ночь злодеяния, которое свершилось, когда была убита Царская семья, она связана не только с конкретными личностями, с их трагической судьбой, но связана и с моментом истины, когда нам всем надо задуматься для чего и чем мы живем и возродить добро в душе.

Многие родители пришли с детьми. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Длина маршрута крестного хода составляет около 20 километров. Перед его началом многие паломники набирались сил в соседних с храмом скверах — отдыхали на лавочках, лежали на зеленой траве, постелив покрывало. Им предстояло идти пешком около пяти часов. Ранее священнослужители не раз отмечали, что участникам не обязательно проходить весь маршрут целиком. Достаточно ограничиться и небольшой его частью.

Крестный ход в этом году проводится уже в 30-й раз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В этом году я не пойду до конца, боюсь моих сил не хватит, тем более, что я готовлюсь к очередной командировке. Но службу я постою, - рассказала перед началом крестного хода уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Весь день над Екатеринбургом стояли тучи, поэтому многие приготовились к дождю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди участников крестного хода были и люди, история семьи которых непосредственно связана с гибелью Романовых в доме Ипатьева. Так, в Екатеринбург прилетел, например, историк Петр Мультатули, правнук повара Царской семьи Ивана Харитонова, погибшего вместе с Романовыми.

Петр Мультатули - правнук повара Ивана Харитонова, погибшего вместе с Царской семьей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я знал лет с 12, что мой прадед погиб с Царской семьей, - рассказывает Петр Мультатули. - Бабушка маленькой была в Тобольске, когда там находилась Царская семья. Она рассказывала, что когда их уже на пароходе отправляли до Тюмени, чтобы потом на поезде перевезти в Екатеринбург, маленький царевич махал фуражкой. Народ махал ему вслед. Люди плакали. А вообще в этом году события, связанные с Царскими днями, особенные, потому что наша страна переживает важный период, когда против нас фактически объявлена война Западом. И сегодня как никогда молитва святым царственным мученикам является важнейшей. Поэтому сегодня мы собрались не только почтить память убиенной святой Царской семьи, но и помолиться им, чтобы наша Родина выстояла, победила и мы бы с вами жили в спокойствии и благоденствии.

Люди пришли с флагами, с иконами... Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 23.30 началась Божественная литургия. Во время службы к паломникам через видеосвязь также обратился космонавт Олег Артемьев. Старт крестного хода был назначен на 02.30.

Кадр снятый перед началом Божественной литургии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые передвигались по улице Царской на электросамокатах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед Храмом-на-Крови была сооружена площадка для проведения Божественной литургии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед Крестным ходом в Храме-на-Крови прошла служба. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Паломники собирались на улице Царской, перекрытой для движения машин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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