В Екатеринбурге пешеход упал с самоката и был раздавлен «Газелью»

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Ужасная трагедия произошла на улице Донбасской в Екатеринбурге. Вечером 16 июля пешеход на самокате упал на проезжую часть и был раздавлен «Газелью». От полученных травм мужчина скончался на месте. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

- По предварительной информации, водитель «Газели» двигаясь по Донбасской со стороны Автомагистральной в сторону улицы Машиностроителей, допустил наезд на пешехода, который неожиданно упал на проезжую часть с электросамоката, - пояснили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Напомним, что в Екатеринбурге будут судить 22-летнюю Александру Деменьшину, которая погубила свою подругу в аварии на Кольцовском тракте. А на ЖБИ задержали пьяного водителя квадроцикла. Накануне он протаранил иномарку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ты че, пацан, что ли?»: туриста из Екатеринбурга избили в Сочи из-за длинных волос. Поход к морю обернулся для преподавателя игры на гитаре Степана Семидоцких сотрясением мозга и кровоизлиянием в глаз (подробнее)