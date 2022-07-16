Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: группа "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"

На ЖБИ пьяный водитель квадроцикла устроил аварию. По данным ГИБДД, это уже второй случай, когда он сел за руль в нетрезвом виде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. ДТП произошло вечером 15 июля на улице 40 лет ВЛКСМ. На записях с камер видеонаблюдения видно, как мужчина таранит идущий впереди автомобиль.

- В отношении водителя квадроцикла решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, - пояснили в отделении пропаганды Госавтоинспекции города.

Очевидцы аварии помогли усмирить любителя пьяной езды и забрали у него ключи зажигания.

Напомним, что в Екатеринбурге будут судить 22-летнюю Александру Деменьшину. В начале года девушка погубила в аварии свою подругу, устроив аварию на Кольцовском тракте.

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