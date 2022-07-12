В суд передали дело девушки, погубившей подругу в аварии на Кольцовском тракте

Подруга Александры скончалась в машине скорой помощи. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу / соцсети

Областная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 22-летней Александры Деменьшиной, которая погубила в ДТП подругу. Девушка обвиняется по части 3 статьи 264 УК РФ «нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, в ночь на 15 марта Александра Деменьшина была за рулем автомобиля Hyundai Getz, а на пассажирском сидении была ее подруга. Девушки ехали по Кольцовскому тракту. Александра не справилась с управлением и на большой скорости влетела в забор.

- В результате нарушения правил дорожного движения обвиняемым пассажирка автомобиля получила травмы, от которых она скончалась в машине скорой помощи, - сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В отделении пропаганды ГИБДД «КП-Екатеринбург» рассказывали, что Александра Деменьшина за три года вождения в общей сложности получила 21 штраф. Ихз них наибольшее количество было за тонировку. Также четыре штрафа Александра получила за техническую неисправность авто. Два штрафа девушке выписали за то, что она ехала с непристегнутым ремнем безопасности.

Уголовное дело по дорожно-транспортному происшествию направлено в Октябрьский районный суд.

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