В Екатеринбурге осудили двух мужчин, которые больше суток удерживали в квартире и избивали свою знакомую

Жертве даже угрожали убийством и душили ее удавкой из веревки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили двух местных жителей 47 и 36 лет, которые насильно удерживали в квартире 44-летнюю знакомую и принуждали ее к интимной близости. Инцидент произошел еще в ноябре 2020 года, тогда женщина пришла в гости к своим приятелям, которых знала несколько лет.

Компания распивала алкогольные напитки в квартире на улице Металлургов. В какой-то момент пострадавшая стала собираться домой, однако это не устроило злоумышленников, которые заявили, что не отпустят ее.

- Гражданка предприняла попытку покинуть квартиру, однако подсудимый закрыл дверь жилища на ключ и спрятал его. После этого его приятель ударил женщину рукой. В дальнейшем мужчины до утра следующего дня продолжили удерживать потерпевшую в квартире, склоняя к интимной близости и применяя в отношении нее физическое насилие, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Прохожие и вызвали полицию к подозрительной квартире Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жертве даже угрожали убийством и душили ее удавкой из веревки. К счастью, ей удалось позвать на помощь с балкона, также она активно стучала по дверям и стенам, привлекая внимание. Позже прохожие и вызвали полицию к подозрительной квартире.

Подельников судили по двум статьям «Незаконное лишение свободы, совершенное с применением насилия», а также «Угроза убийством». По решению суда они проведут 4 и 3.5 года в колонии строгого режима соответственно.

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