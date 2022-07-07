Крестный ход по традиции начнется у Храма-на-Крови. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На следующей неделе в Екатеринбурге начинается международный фестиваль «Царские дни». Он приурочен к годовщине гибели отрекшегося императора Николая II и его семьи. По традиции, главным событием станет Крестный ход, который пройдет в ночь с 16 на 17 июля – в годовщину трагедии.

Тысячи верующих начнут движение от площадки перед Храмом-на-Крови, где больше 100 лет назад в доме Ипатьева и была убита Царская семья. Финальной точкой маршрута станет монастырь на Ганиной Яме, где большевики пытались сокрыть останки Романовых.

Крестный ход 2021 года не был согласован властями из-за ограничений по коронавирусу. Но многие верующие все равно прошли его. Правда, двигались по тротуарам, а не по дорожному полотну. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году городские власти официально согласовали проведение крестного хода. В прошлом году из-за ограничений по коронавирусу официально он был отменен. Поэтому тысячи верующих, все равно пожелавших принять участие в шествии, двигались по тротуарам, а не по дорогам, ведь ГИБДД не перекрывали движение для транспорта.

Маршрут Крестного хода 2022. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Традиционный крестный ход от Храма-на-Крови начнется в 02.30 в воскресенье 17 июля, - рассказывают в администрации Екатеринбурга. – Движение будет идти по маршруту Царская – Толмачева – проспект Ленина – Верх-Исетский бульвар – Кирова – Бебеля – Техническая – Решетская – Железнодорожный лесопарк – поселок Шувакиш – урочище Ганина Яма.

Ежегодно в Крестном ходу принимают участие десятки тысяч верующих. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с этим для безопасности власти города ограничат движение машин по улицам, входящим в маршрут. Помимо этого 16 июля в 08.00 на улице Царской на участке от Первомайской до Дзержинского запретят парковать автомобили. По традиции здесь будут собираться участники Крестного хода. Здесь же на площадке перед Храмом-на-Крови пройдет ночная Божественная литургия. Вновь ставить машины на Царской улице можно будет 17 июля с 03.00.

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