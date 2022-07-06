Показываем, какой интерактив можно найти на выставке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие уверены, что «Иннопром» – мероприятие только для серьезных людей в костюмах. Здесь компании представляют свои ультрасовременные разработки, обмениваются опытом, представители фирм проводят переговоры, заключают контракты…

А чем же все-таки интересна масштабная выставка для простых посетителей? Корреспондент «КП-Екатеринбург» протестировала самые интересные экспонаты «Инннопрома-2022».

«ВСЯ ВЫСТАВКА – ИГРА»

На «Иннопроме» в этом году работают три павильона. Глаза разбегаются, как только заходишь в каждый из них. Но не от того, что хочется посмотреть все и сразу, а от того, что даже и не знаешь, что здесь вообще можно посмотреть. Все такое непонятное, далекое, заумное…

Но это лишь на первый взгляд. Включаем режим «кладоискатель» и отправляемся на поиски интерактивных экспонатов. Среди бесконечных рядов с промышленной продукцией и стендов с новомодными технологиями точно должно запрятаться что-нибудь интересненькое.

Это ружье способно отключить дроны, летающие на вашей территории без вашего ведома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Можно сделать яркие памятные фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

На выставке есть несколько экспонатов с виртуальной реальностью Фото: Алексей БУЛАТОВ

На стенде «СберБанка» можно выиграть призы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Просмотрев внимательно площадки, понимаешь, что интерактива, который может заинтересовать посетителей, на выставке много. Главное – не стесняться подходить и спрашивать: «А какие у вас здесь есть активности?».

Так, на стенде с фрезерными станками можно своими руками выпилить из дерева подставку для телефона, а потом забрать ее себе.

Я у мамы фрезеровщик Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сначала закручиваем «гвоздики» (на самом деле это оказались шурупы), затем на компьютере по ним задаем нужные координаты, и станок выпиливает тебе деталь, - пытаюсь объяснить себе я эти сложные процессы.

На «Иннопроме» можно не только поиграть во фрезеровщика, но и представить себя пожарным за рулем огромной машины, полицейским на крутом и мощном мотоцикле, санитаром или пациентом в новой карете скорой помощи и даже настоящим супер-героем в автомобиле Бэтмена. Почти во все виды транспорта, представленные на выставке, можно сесть, «закарабкаться» и «впихнуться».

На таких стендах вы можете почувствовать себя настоящим пожарным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главное - сделать такой же серьезный вид Фото: Алексей БУЛАТОВ

Увозите Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этому городу нужен новый герой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Красивые женщины спасут этот мир Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вот только нажимать ничего нельзя, все равно не поедет, - объясняют у каждого экспоната его представители.

Кроме того, в трех павильонах представлено несколько автобусов от разных стран и компаний. Так и хочется залезть в кабину водителя и прокричать: «Передаем за проезд!».

На выставке представлено много транспорта, в том числе, разные модели автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Передаем за проезд! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мощный мотоцикл Фото: Алексей БУЛАТОВ

Можно представить себя настоящим шумахером, но только представить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поиграть на «Иннопроме» можно не только при помощи воображения. Во втором павильоне есть отдельный стенд с интерактивными досками и развивающими играми.

На интерактивной доске можно узнать строение человека или что находится внутри египетских пирамид Фото: Алексей БУЛАТОВ

А в первом павильоне вы можете поучаствовать в самых настоящих гонках. Симулятор автомобиля на «Иннопроме-2022» представили студенты УрГУПС. Садишься в него, на тебя надевают очки виртуальной реальности, и ты на настоящей гоночной трассе. Ощущения невероятные. Можно гонять сколько твоей душе угодно, а если во что-нибудь врежешься, тебе ничего за это не будет. Вот только тем, у кого низкий рост, будет сложно дотянуться до педалей газа и тормоза.

Если и врежешься во что-нибудь, тебе ничего не будет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоть и виртуальные, но улетные гонки Фото: Алексей БУЛАТОВ

НАНО-РАЗГОВОРЧИКИ И КАЗАХСКИЕ "ВКУСНЯШКИ"

«Иннопром» – событие не только для важных переговоров. Здесь всегда можно пообщаться с очень даже веселыми и приветливыми ребятами. И ничего, что они…роботы. Техно-приятели пользуются особенной популярностью среди гостей «Иннопрома».

В первом павильоне меня встречает робот-экскурсовод. Он рассказывает о московской промышленности и предлагает отгадать загадки. А во втором павильоне гуляет «очаровашка» промо-робот. Он тебе и споет, и станцует, и комплимент сделает, и любой разговор может поддержать.

Робот-экскурсовод рассказывает о промышленности в Москве и загадывает загадки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Робот печатает фото на память Фото: Алексей БУЛАТОВ

Есть на вставке и такие роботы, с которыми не получится пообщаться, но которые точно вас «улыбнут». Это, например, робот-собака, следящий за порядком в городе. Он ходит по улицам города и распознает, горы мусора и признаки вандализма. при этом малыш точно повторяет походку и другие повадки настоящих хвостиков.

Робот повторяет повадки настоящей собаки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но ничего так не поднимает настроение, так как это делает еда. Согласитесь? Делегация страны-партнера Казахстана, кажется, тоже это понимает. Поэтому на одном из стендов посетителей угощают национальными сладостями и спиртными напитками. Здесь за тортиками скапливаются довольно большие очереди. Но ожидание того стоит. Даже после маленького кусочка, чувствуешь, как в организме тут же начинают вырабатываться эндорфины.

На площадке Казахстана угощают национальными сладостями и спиртными напитками Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сладеньким здесь скопилась большая очередь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наша остановочка Фото: Алексей БУЛАТОВ

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