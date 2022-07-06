Бэтмобиль с «Иннопрома-2022» выставили на продажу за 400 тысяч долларов

Машина стояла на выставке первые два дня «Иннопрома», пока ее не вернули в Казахстан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из самых ярких экспонатов «Иннопрома-2022» - бэтмобиль из Казахстана. Два дня его показывали на стенде страны-партнера, пока на третий день автомобиль вдруг не исчез.

- Его только на два дня привозили, чтобы показать – у нас есть даже свой «бэтмобиль», - объяснили сотрудники стенда. – Во вторник вечером его увезли обратно в Казахстан.

На создание такой машины у ее автора ушло больше трех лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впрочем, корреспонденты «Комсомольской правды» успели поговорить с создателем необычной машины, блогером Евгением Бондаренко из города Темиртау, что в Казахстане. Оказалось, что обладателем такой супергеройской машины может стать каждый. Главное, быть таким же богатым, как Брюс Уэйн (вымышленный миллиардер, который и был Бэтменом в фильмах, - Прим. Ред.)

Евгений увлекается автомобилестроением и чуть больше четырех лет назад решил построить что-нибудь необычное.

- Начиналось все, как хобби, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Евгений Бондаренко. – Хотел чем-то заняться, построить себе машину. И выбрал бэтмобиль, потому что он всегда мне нравился. Правда, у него есть несколько версий из разных фильмов. Версия 1989 года (из картин режиссера Тима Бертона, - Прим. Ред.) была сделана на платформе обычной машины. А тот бэтмобиль, что был в «Бэтмен: Начало» (фильм 2005 года режиссера Кристофера Нолана, - Прим. Ред.) на мой взгляд более сложный и интересный. Из всех версий бэтмобиля он самый функциональный – выполнял множество трюков, вроде прыжков или резких разворотов.

Внутрь машины садиться не разрешали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Голливудских чертежей Евгений не нашел, лишь размеры колес и корпуса.

- Везде искал, но, похоже, таких чертежей в природе не существует, - вздыхает Евгений. - Поэтому делал чертеж сам, сравнивая его с тем, что видел на экране. Крюков или катапульты, как фильме, тут нет. Это все-таки фантастика. Да и расположение передних колес – вместо бампера – тоже лишь фантазия продюсера. Не думаю, что когда-нибудь машины с таким расположением колес будут ездить по дорогам. У них не хватает оси, которая соединяла бы их. В изначальной версии бэтмобиля из фильма ее хотели сделать, но потом отказались – убрали с эскиза, чтобы машина лучше смотрелась.

На создание ушло больше трех лет. Корпус металлический. Сверху он прикрыт стеклопластиком. Необычное лобовое окно – скорее минус бэтмобиля. Евгений признается, что оно маленькое и через него изнутри очень сложно следить за дорогой. Но и в фильме так было. Поэтому Евгений разместил на корпусе четыре камеры спереди и сзади, изображение с которых подается на три монитора в салоне.

- По мониторам можно ориентироваться, но когда я еду, я открываю дверь, чтобы было проще и смотрю через нее, что и как, - говорит Евгений. – А еще прошу кого-нибудь наблюдать со стороны, чтобы я ничего не снес.

Посетители выставки особенно полюбили фотографироваться рядом с машиной Бэтмена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заправлять машину надо простым 92-м бензином. При этом расход топлива у бэтмобиля немалый – движок выдает 300 лошадиных сил. Но использовать именно как транспортное средство такую машину все-равно не получится, отмечает Евгений. Пусть она и на ходу, своими габаритами она превосходит допустимые на дорогах размеры.

- На дорогу на ней не выезжаю, это не разрешено. Она не для дорог общего пользования. Но наверное, если бы выехал, реакция у автомобилистов была, как здесь на «Иннопроме» - все бы засматривались на нее, - рассказывает создатель бэтмобиля. А вообще она как Ламборджини или Хаммер. И я хочу ее продать. За сколько? Ну данный экземпляр можно купить за 400 тысяч долларов. Построить эту машину вышло не в такую сумму, но тут еще учитываются мои время и нервы.

Кстати, в деньгах Казахстана сумма, за которую Евгений готов продать бэтмобиль, звучит еще более внушительно – 425 миллионов тенге.