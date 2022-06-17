В Екатеринбурге за прогулку на самокатах платят по две тысячи: корреспондент «КП» узнала, легкий ли это заработок

Корреспондент "КП" устроилась работать "поднимателем самоката" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Локти вибрируют, руки подпрыгивают, голова трясется, зубы стучат. Еще никогда в жизни я так сильно не ощущала каждый из своих локтевых суставов. Задумываюсь, можно ли это считать предвестником стремительно надвигающейся старости, но концентрируюсь на дороге и крепче сжимаю руль. Дело в том, что в эти секунды я веду электросамокат по тротуару, выложенному плиткой, которую так любил бывший градоначальник Екатеринбурга Высокинский. Вспоминая чиновников добрым словом, я то и дело проваливаюсь в образовавшиеся лакуны от выпавших плиток и подпрыгиваю на кочках. Я на самокате почти четыре часа, с каждым часом неровности дороги ощущаются все сильнее. Осталось еще восемь часов на железном коне, и тогда закончится моя первая смена «поднимателя самокатов».

САМОКАТНЫЙ ДОМ

Неделю назад на глаза попалась любопытная вакансия «Пеший смотритель самокатов - ребалансер». В заявке сказано, что специалист приводит в порядок стоянки электротранспорта в Екатеринбурге. Что проще? Гуляешь по городу, осматривая самокаты, и получаешь минимум 45 тысяч рублей в месяц. Сразу звоню работодателю.

– Сколько вам лет? У нас работают студенты. Один пенсионер два дня продержался, уволился со словами: «Слишком тяжело». Ходить надо по закрепленному району 12 часов без остановки, постоянно поднимая лежащие на земле самокаты. Нужно отмечать их в программе. Это все контролируется руководством. Тепловые и солнечные удары бывают. Но это не страховой случай, даже и не думайте подавать жалобы. Готовы попробовать? Приходите на собеседование, – отчеканивает в трубке строгий мужской голос.

Сотрудников тщательно проверяют, перед тем, как взять на работу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Штаб-квартира уральского отделения находится в большом автомобильном боксе в жилом районе Екатеринбурга. В полутемном помещении 15 парней отмывают технику, меняют детали, чинят поломки. Качает реп, пахнет бензином. В углу хлопковые перчатки, кирзачи и пустая пластиковая полторашка с самодельной этикеткой «Ацитон». В центре зала большие пластиковые короба со съемными аккумуляторами. Здесь сотня самокатов, не меньше. Мигают огоньками, пищат, пиликают, хрипят и кряхтят.

На общее собеседование подходят два парня, отбор проходит на улице у сервисного центра. Нам рассказывают о том, что мы должны перегонять самокаты с переполненных парковок на пустующие, сообщать о неисправных и грязных экземплярах, охранять разбитые вандалами машины. Работаем в зной и в холод, в ливень выдают дождевики. Никакого самостоятельного ремонта и смены батареи, никаких скандалов с нарушителями и угонщиками, на это есть специально обученные люди.

– Ждите звонка. Тех, кто нам подойдет, через несколько дней буду приглашать на обучение, – говорит нам менеджер по персоналу Алиса (имена героев публикации изменены – прим.ред.).

Мы расходимся, я возвращаюсь за личным самокатом в бокс. Едва парни выходят за двери, Алиса негромко говорит: «Дарья, приходите завтра к восьми утра на стажировку и, если все устроит, сразу же на первую смену пойдете». Победа!

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРАВМЫ

Просыпаюсь в пять утра. Запасаюсь водой, солнцезащитным кремом, раздумываю, нужны ли велосипедные перчатки, но в последний момент откладываю. И зря.

– Я вчера руки смозолил. Видишь, тут на руле для фиксации резиновые пупырышки? Поэтому в перчатках работают. А еще смотри, ноги сбил, – Гена показывает отеки на лодышках. Он работает второй день и делится впечатлениями, пока провожает меня на точку к куратору стажировки. – По ногам платформой самоката постоянно бил, когда устанавливал их на стойки. Сегодня с утра уже болят, надеюсь, что смену нормально отработаю.

Гена окончил второй курс УрГЭУ и искал летнюю подработку. Наводку ему дал друг, который сам работает «ребалансером» месяц. Если все будет хорошо, Гена планирует остаться до сентября.

Вот так это примерно выглядит. Сотрудники перевозят самокаты, как во что горазд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

– Самый страшный штраф – пять тысяч рублей. Его дают, если ты забыл выключить самокат, прикрепленный к твоему аккаунту, когда перегонял его. Ведь в таком случае другой человек может взять его и поехать бесплатно. Таких самокатов может быть и два, и три, и пять, за каждый оштрафуют отдельно. Самое неудобное, что приложение не показывает, сколько штук за тобой закреплено. Надо перепроверять на парковке: горит желтая лампочка – самокат включен, и ты забыл его «закрыть», горит «зеленым» – все в порядке, пользователи могут его арендовать, – объясняет Гена.

Мы встречаем куратора Мишу на парковке у метро. Втроем перегоняем излишек на свободную парковку. В какой-то момент Гена испуганно вскрикивает и гонит обратно на парковку: забыл открепить самокат и едва не нарвался на штраф.

– Самая «жара» – это 8 утра, когда мы должны навести порядок у метро. Люди спешат на работу и бросают самокаты, где попало. А руководству потом звонят с метрополитена. В метро трудятся женщины специфические, вечно недовольны и ругаются, так что мы должны быстро действовать, чтобы избегать конфликтов, – говорит Миша.

Суть работы в том, чтобы на каждой точке выстроить самокаты в ровную линию, повернуть рули в одну сторону и оставить между машинами одинаковое расстояние. Дополнительно надо проверить, не залипают ли клавиши, не барахлит ли программное обеспечение у каждой машины. После сфотографировать, чтобы подтвердить, что ты выполнил работу.

В дождь "подниматели самоката" прячутся по крышей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никаких хождений пешком по городу всю смену, видимо, по телефону кандидатов стараются напугать посильнее, чтобы отсеять ленивых.

На месте сотрудник через приложение снимает блокировку с любого самоката. Один должен быть твоим все время, на нем ты курируешь район. А еще снимаешь блокировки с тех экземпляров, которые надо перегнать. Работать физически парням проще, для переброски они легко поднимают один самокат на платформу другого. Но это не значит, что слабый пол не берут: начальство разрешает девушкам перекатывать технику вручную. Это дольше, но не так тяжело. Для первого раза я решаю последовать этому совету. Но даже просто катить разблокированный самокат оказывается трудно. Мотор не работает, а громадина едет по асфальту, словно на тормозах. Я прикладываю много сил, чтобы оттолкать машину на соседнюю точку.

– Слушай, ты, конечно, можешь так делать, но это будет очень долго. Привыкай кататься так, как мы. Наловчишься, – подбадривает Миша.

С трудом вкатываю технику на бордюр, поднимаю ее руками. Миша же либо вскакивает на бордюры на ходу, либо поднимает самокат с помощью газа, немного разгоняя перед препятствием. У меня этот трюк получается с седьмой попытки, но не успеваю снять палец с газа, и железный конь высоко подпрыгивает, вырываясь из рук. Еле его удерживаю, и он с грохотом приземляется, что пугает моего куратора. Сложности у меня возникают и тогда, когда самокат элементарно надо легко снять с подножки или поставить на нее. Снимаю с подножки с третьей-четвертой попытки, для этого надо его изо всех сил толкнуть вперед всем телом.

А вот по двое или тем более по трое на самокатах кататься нельзя. За такую езду светит штраф Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На следующей парковке Миша с воодушевлением учит меня удобно ставить самокаты друг на друга. Свой размещаешь слева, тот, который нужно перенести – справа. Четким движением руки отрываешь самокат от земли и ставишь впритык руль верхнего самоката к рулю нижнего. Правой ногой легонько ударяет по платформе верхнего самоката, он почти полностью выравнивается с нижней платформой. Руль твоего самоката остается свободным для маневра. Поставишь неправильно – либо верхний самокат будет выпирать в сторону, либо его руль заблокирует твой, и ты не сможешь управлять техникой.

Поставить один на другой вышло быстро. Но когда я встала сразу на два самоката, то закачалась. Хоть Миша и утверждает, что я придавлю платформы своим весом, самокаты не прижимаются и подпрыгивают на кочках. Руль оказывается слишком низко. Тяну к нему руки вниз. В таком положении я аккуратно еду и вижу перед собой ветки дерева. Проезжая под ними, Миша ловко присаживается, удерживаясь на двух самокатах, я повторяю и... проваливаюсь в яму на асфальте. Верхний руль подпрыгивает и со всей силы ударяет по левым предплечью и плечу, я падаю и ударяюсь о технику грудью. Больно.

За смену платят по две тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снова забираюсь на пирамиду из самокатов и еду за Мишей. Теперь руль не вертится! Верхний самокат блокирует нижний. Через 10 метров я проезжаю по щебню за Мишей, но мой самокат закапывается в камни. По глазам Миши я вижу, что он пожалел, что предложил мне обучение.

– Такие развлечения точно не для меня...

– Почему? У нас тут девушка работала весом в 45 килограммов. Гоняла только так. Надо потренироваться.

На руке осталось шесть красных пятен, появилась шишка. Надеюсь, синяки пройдут быстро.

ГРУППА БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ И НАРУШИТЕЛИ

Весной в СМИ публиковали снимки кикшеринговых самокатов, руль которых был отрублен напрочь. Вандалы открыли охоту на технику.

– Увидишь такой, сразу пиши в рабочий чат. И желательно дождись сотрудников, которые за ним приедут, чтобы детали от него не растащили.

– Да кому он нужен?

– Нужен, постоянно пытаются что-то от них открутить.

– А если при мне пытаются угнать скутер?

– Была ситуация, девушка из-под носа пыталась отжать мой рабочий самокат. Дважды! Видит, что он у меня готов к работе и нагло на него встает. Я ее отодвигаю, она снова подходит и забирается. Я думал тогда, что делать? Не подставляйся. Угнали – пишешь начальству номер, они сами удаленно заглушат у него мотор. А если кто-то пытается затащить самокат в грузовик, вызывай группу быстрого реагирования. Мужики будут на месте спустя пять минут и грамотно этим нарушителям все объяснят.

Каждый новый сотрудник проходит дактилоскопию, то есть оставляет отпечатки пальцев, подписывает бумаги, разрешающие службе безопасности проводить подробную проверку документов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Навстречу нам едут пользователи нашей фирмы. Два парня, нежно прижавшись друг к другу, катаются на одном самокате.

– Таких сразу штрафуй. Ненароком сфотографируй самокат. На снимке будет номер самоката, геолокация и время, пользователю придется заплатить 500 рублей.

Миша вспоминает, что три дня назад вынужден был выписать два штрафа маме с ребенком.

– Мальчишке лет 9, не больше. Разрешено брать в кикшеринг тем, кому есть 18 лет. Он еле руками до руля дотягивается. Самокат больше его и тяжелее. Еле им управляет, а она на ребенка даже не смотрит. Я говорю: «Женщина, ваш сын в два раза младше возраста, с которого можно брать самокаты», а она: «А мне все равно». Ну ладно, отправляю первый штраф. Тут же бросает их на тротуаре у «Гринвич». Я ей: «Женщина, тут нет парковки», опять: «А мне все равно». Ну ок, второй штраф выписал. Им только так мозги вправлять можно, – делится Миша, – И вообще, следи за порядком, чтобы и не нарушали с самокатами, и прохожие в безопасности были, и не нервничали, что техника валяется, где попало. Мы же не инспекторы-ребалансеры. От нашей работы зависит спокойствие этого города! – гордо восклицает Миша. Мы хохочем и мчимся по солнечному городу с ветерком.

Такие вакансии публикуют нечасто. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неожиданно начинается ливень. От крупных холодных капель на руках остаются мокрые пятна размером с пятак. Мы прячемся под козырек дома. Вздыхаю, что и в такую погоду придется работать.

– Нет, в дождь мы прячемся под крышами и ждем. Если совсем плохая погода, то просто на смену никто не выходит. В моросящий дождь надеваю мембранные штаны и куртку, ничего страшного. Да и в жару нас не гоняют, понимают, что надо остывать людям. Наши руководители на словах могут казаться строгими, но по факту они понимают, что рьяно работать по 12 часов – это очень сложно и относятся к нам по-человечески, – ободряет Миша.

Руководители обсуждают с каждым график индивидуально. Работать можно 4/1, 5/2 или каждый день, смотря, сколько ты хочешь зарабатывать. Дается час на обед, плюс можно перекусить, если забежишь в магазин по пути от парковки к парковке. За смену платят 2000 рублей, при этом нет обязательного числа проверенных парковок, главное: поддерживать чистоту на вверенном участке. В прошлом году ребалансеры выходили в ночные смены, уж очень ласковым было лето и самокаты были очень популярны. В этом году по ночам работать не надо. Не надо теперь и мыть самокаты на месте: ты можешь отправить фото испачканного железного коня, его заберут и отмоют в сервисе. Платят раз в 10 дней по акту выполненных услуг. Устроиться надо обязательно самозанятым. Миша показывает экран смартфона с суммой, заработанной за май.

Осень вандалы отрезали у самокатов руль Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Видишь, работаю 4/1, вышло 48 тысяч рублей. Надеюсь, погода будет теплой и сервис будет работать до ноября, – улыбается Миша.

На сервисе не хватает людей, что меня удивляет, потому что мне кажется, что работать так совсем несложно. Но Миша объясняет, что, во-первых, вакансию публикуют не часто, во-вторых, тщательно отбирают кандидатов, в-третьих, не все выдерживают аттестацию руководства из Москвы. Каждый новый сотрудник проходит дактилоскопию, то есть оставляет отпечатки пальцев, подписывает бумаги, разрешающие службе безопасности проводить подробную проверку документов. Нередко на кикшеринг приходят подозрительные ребята с криминальным прошлым, прицениваясь к дорогой технике, но всех их «заворачивает» служба безопасности. Уже трудоустроенные смотрители тоже аттестуются. Их работу анализируют специалисты из головного офиса, приезжающие из Москвы 1-2 раза в месяц.

– Работа очень крутая. Ты и сама видишь. Утром позавтракал, вскочил на самокат, разбросал технику у метро и все, катаешься по городу с ветерком, витамин D получаешь. А я еще лучше сделал смены: врубаю подкасты, например, уважаемого Дмитрия Юрьевича Пучкова. И ребаланс делаю, и удовольствие получаю. Часы летят незаметно, – радуется Миша.

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