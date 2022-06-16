Мужчине грозит до 20 лет заключения. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Каменск-Уральский»

В Каменске-Уральском арестовали 68-летнего пенсионера, который надругался над 13-летней девочкой после того, как ее избили две сверстницы. 3 июня школьницы записали издевательства на видео и разослали друзьям жертвы. Также у следствия есть основания полагать, что жертвой насильника стала еще одна несовершеннолетняя.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Развратные действия, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «Действия сексуального характера». Ему грозит до 20 лет заключения.

- Территориальным следственным отделом СКР продолжается проведение процессуальной проверки по факту применения физического насилия одной из указанных малолетних к другой девочке, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области.

Хулигански дружат с раннего детства. Фото: читатель «КП»

В региональном главке полиции отметили, что уралец встал на криминальный путь еще в 1978 году. В последний раз его привлекали к ответственности пять лет назад за незаконную вырубку леса, но тогда он отделался штрафом. В МВД также добавили, что одна из хулиганок уже изъята из семьи.

- По факту причинения телесных повреждений будет принято соответствующее процессуальное решение, в том числе о возможном помещении старшей девочки в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Ее младшую оппонентку уже поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Каменска-Уральского, - рассказал официальный представитель главка Валерий Горелых.

Ранее жители свердловского города высказывали версию о том, что девочки избили одноклассницу «из-за скуки».

- Как мне написала Настя, они решили избить Вику от скуки. Настя сидела дома с Лизой (имена детей изменены - прим. Ред.). Они решили пойти на прогулку, а заодно поиздеваться над Викой. Так как для них, Вика - это девочка, которой всегда нечего есть и не во что одеться. Они вышли на прогулку, встретились с Викой, пригласили ее вместе посидеть. Потом, Настя стала бить и унижать всячески Вику. А Лиза снимала все на видео, - рассказала читательница «КП-Екатеринбург.

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