Избитую подростками-сверстницами 13-летнюю девочку в Каменске-Уральском до драки изнасиловали

Викторию заставляли расплачиваться за сигареты и спиртное. фото: читатель «КП»

Жители поселка под Каменском-Уральским пытаются помочь 13-летней девочке Вике (все имена героев публикации изменены - Прим. Ред.), которую 3 июня жестоко избили сверстницы. Хулиганки снимали издевательства на камеру мобильного телефона. После происшествия девочку вместе с сестрой и братом поместили в реабилитационный центр. И, как оказалось, драка была в тот день не самой страшной в жизни школьницы.

В СЕМЬЕ 11 ДЕТЕЙ

«КП-Екатеринбург» уже рассказывала эту жуткую историю. Вику избили девочки, с которым она проживает в одном поселке. Той, что наносила Вике удары, тоже 13 лет. Мы назвали ее Настя. Лиза снимала все на камеру мобильного телефона. Она младше подруг - ей 11. По одной из версии девочки избили Вику от скуки. Вообще за Настей давно ходит слава хулиганки. По другой – Вика назвала Настиного отца «папашей», что очень задело девчонку.

Девочку били коленом в живот. Фото: скриншот видео

Дело в том, что Вика из неблагополучной многодетной семьи, где всего 11 детей. Живут в бараке. Мать, по словам местных жителей, у девочки пьющая.

- Родной отец Вики уже умер. Квартиру они купили на маткапитал. Всего, у 40-летней женщины 11 детей. Очевидно, что от разных отцов, - рассказывает «КП-Екатеринбург» жительница поселка Екатерина.

- Она как-то ходила беременная. А потом пошла и родила младенца в общественном туалете, который был на улице. Тогда ему месяцев шесть было. А второй раз уже доносила ребенка до срока. Но во время беременности она так сильно пила, что ребенок буквально «заспиртовался». Ему обожгло все органы, - добавляет еще одна собеседница издания Мария (имя изменено - Прим. Ред.). – Мать тогда тоже в реанимацию попала. Думали, не выживет и дети совсем одни будут.

Главная хулиганка - Настя также воспитывается в семье пьющих родителей. Фото: читатель «КП»

Взрослые дети уже живут отдельно от семьи, кого-то отправили в детский дом, кого-то забрали родственники матери. Фактически теперь детей в семье только трое. У Вики есть 10-летняя сестра и 6-летний брат. Живут на детские пособия и пенсии.

- У Вики инвалидность, задержка в развитии. Мать у них очень пьющая. Мы видели, как она пила с мамой Насти, которая избивала Вику, - добавляет Екатерина.

По словам местных, опека ходит в семью 40-летней многодетной матери регулярно, как к себе домой. Только за год они навещали неблагополучную семью семь раз. Почему до сих пор оставшихся троих детей не изъяли из семьи – никто не знает.

- Нам уже писали с федеральных телеканалов. Журналисты едут в поселок. А сами семьи девочек от них прячутся. Бабушка Насти выбегала во двор и защищала свою внучку, убеждала людей, что она хорошая! – продолжает Мария. – Кстати, у Насти семья тоже пьющая.

МАТЬ ПРОДОЛЖАЕТ НАЛЕГАТЬ НА СПИРТНОЕ

По словам местных, они помогали детям, чем могли. Кто накормит и поможет помыться, кто одежду пожертвует. А теперь пострадавшую Вику и ее брата с сестрой изъяли у матери и поместили в социально - реабилитационный центр.

- Вика просит, чтобы ее хоть кто-нибудь забрал оттуда. К ней приходила одна девушка. Она показала ей свои дырявые ботинки. Им даже ходить не в чем. Они там уже дня три сидят. Дети беспризорные. Даже сейчас матери абсолютно безразлично, что у нее изъяли всех. Она просто пьет, – возмущается Мария. – Девочки , которые ее избивали, Настя и Лиза, сейчас дома. Сотрудники ПДН с ними поговорили и на этом все. Не понимаю, почему их не поместили хотя бы в детскую комнату полиции? Это социально опасные дети!

Подруги Лиза и Настя уже неоднократно избивали девочек в поселке. Фото: читатель «КП»

По словам наших собеседниц, в тот день драка для Вики была еще не самым страшным происшествием. Оказалось, что девочку изнасиловал взрослый мужчина.

- Вика всегда боялась Настю и молчала, когда та ее била и заставляла делать унизительные вещи. А тут мы узнали, что Настя уже год ходит на квартиру к взрослому мужчине с кликухой «Помидор». Он уже под стражей, - продолжает Мария. – При обыске у него нашли дома презервативы, лубриканты. Сколько он раз насиловал детей, мы не знаем. Пострадавшая Вика вместе с Настей была дома у этого мужика. Вика рассказала, что Настя силой заставила ее расплатиться интимом за сигареты и алкоголь, которые им давал этот сиделец. Вика естественно стала сопротивляться, ей начали угрожать. А потом этот Помидор изнасиловал ее. А после происшествия Настя и Лиза заманили Вику в беседку и продолжили издеваться.

Сейчас местные боятся, что Помидор избежит наказания.

Что же касается Вики и ее брата и сестры, то пока никто не знает, сколько дети будут находиться в реабилитационном центре. Жители поселка объявили сбор помощи пострадавшей девочке. Одежду, обувь и предметы первой необходимости они передадут Вике в центр. Детей матери обещали отдать, если она предоставит справку, что прошла реабилитацию от алкоголизма.

В свою очередь, как рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области, полицейские Каменска-Уральского до сих пор ждут решений от коллег из ПДН. Также они подтвердили, что детей правоохранителям временно пришлось изъять из семьи.

- Материалы проверки по данному факту до сих пор находятся в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции № 23 Каменска-Уральского. Пострадавшую девочку временно поместили в социально-реабилитационный центр. В настоящее время ее здоровью ничего не угрожает. По итогам проверки будет принято соответствующее решение, -- прокомментировали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

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