Настя и Лиза дружат с пяти лет. Фото: читатель «КП»

Полиция, прокуратура и следственный комитет разбираются в конфликте девочек-подростков, который произошел в Каменске-Уральском 3 июня. Две подружки, одной из которых 13, а второй - 11 лет, напали на 13-летнюю школьницу. Обидчицы подловили свою девочку в беседке возле поселкового карьера. А дальше начали задирать. Вслед за обидными словами в ход пошли руки и ноги. Малолетние хулиганки, начали таскать школьницу за волосы и запинывать. Причем одна девочка била, а вторая снимала происходящее на телефон. Знакомые участников потасовки рассказали «КП - Екатеринбург» подробности конфликта.

«ДЕВОЧКА, КОТОРОЙ НЕЧЕГО ЕСТЬ»

Все три девочки живут в одном поселке, учатся в одной школе и давно друг друга знают. Но основной конфликт произошел между семиклассницами. Настя, назовем так 13-летнюю нападавшую, уже не в первый раз задирает 13-летнюю Вику (все имена школьниц изменены, - Прим. Ред)

- Настя постоянно издевается над Викой. Вике уже все не первый раз говорят: «Почему ты не напишешь заявление на нее в полицию?». Вика говорит, что боится Настю и она ее бьет очень часто, рассказывает собеседник «КП - Екатеринбург». - И в этот раз, она била Вику с ноги по лицу. Вика не стала писать заявление.

Версий из-за чего Настя напала на Вику сейчас у местных несколько. Вот одна из них: Настя избила Вику от скуки. По крайней мере так рассказывают те, кто знает этих девочек.

- Как мне написала Настя, они решили избить Вику от скуки. Настя сидела дома с Лизой (назовем так 11-летнего оператора - Прим. Ред.), - рассказывает «КП-Екатеринбург» знакомый школьниц. - Они решили пойти на прогулку, а заодно поиздеваться над Викой. Так как для них, Вика - это девочка, которой всегда нечего есть и не во что одеться. Они вышли на прогулку, встретились с Викой, пригласили ее вместе посидеть. Потом, Настя стала бить и унижать всячески Вику. А Лиза снимала все на видео, я не ожидала от нее такого.

Настя обижает Вику уже не в первый раз и сама по себе конфликтная девочка. Фото: читатель «КП»

«Девочка, которой нечего есть и нечего надеть», по словам жителей поселка, из неблагополучной семьи. Более того, Вику даже хотели забрать в детский дом из-за того что ее мама сильно выпивает и даже поднимает на нее руку. Но вмешались Настины родители. Отсюда вторая версия начала конфликта…

«ДРАКА НАЧАЛАСЬ ИЗ-ЗА «ПАПАШИ»

Якобы во время перепалки Вика назвала Настиного отца «папашей». Это сильно задело последнюю и она набросилась на Вику с кулаками.

- Вика обозвала отца Насти «папаша», а Насте это не понравилось. Вот и началось. А вообще Настя сама по себе очень задиристая. Часто со всеми ругается и пытается вывести на конфликт, - рассказывает знакомая девочек. - Раньше Настю уже ставили на профилактический учет. Папа у Насти строгий, она рассказывала об этом. А мама вроде может выпивать. Вообще сейчас Настя пытается сделать виноватой в драке Лизу, которая все снимала на телефон.

Вообще, что касается Лизы, то она из благополучной семьи. Родители стараются обеспечивать ее всем необходимым и какой-то жестокости они к девочке не проявляли.

- Отец Лизы погиб в феврале прошлого года. Он был хорошим человеком, души в дочке не чаял и никогда не ругал ее. Хоть мама у нее была строгая, но она и пальцем ее никогда не трогала, - утверждает наша собеседница.

Настя на следующий день после конфликта вновь встретилась с Викой. Фото: читатель «КП»

Сотрудники полиции быстро вычислили имена всех участниц драки. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, по этому делу сейчас идет проверка. Подключились сотрудники прокуратуры и следственного комитета.

Но драчуньи этого ничуть не испугались. Уже на следующий день после конфликта их встретили подвыпившими. По словам их знакомых Настя две недели назад рассталась с парнем и очень из-за этого переживает.

В каком состоянии сейчас пострадавшая девочка Вика никто не знает. Но в этом случае она, насколько известно, не стала писать заявления в полицию.

- Следственным отделом по г.Каменск-Уральский СКР по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки, -уточнили в СУ СКР по Свердловской области. - В ходе проверочных мероприятий будет дана правовая оценка произошедшему, а также установлены причины и условия, которые способствовали случившемуся. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.