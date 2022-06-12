На Урале подростки избили девочку и записали драку на видео, которое отправили ее друзьям

На помощь пострадавшей пришла ее сестра. Фото: социальная сеть «Вконтакте» сообщество «Инцидент Каменск-Уральский»

В Каменске-Уральском сверстники издевались над девочкой и снимали происходящее на видео. Это произошло еще 3 июня. Запись с истязанием они отправили ее друзьям. Пострадавшая девочка просила подростков убить ее, потому что больше не могла терпеть издевательства. Информацию о происшествии опубликовало сообщество «Вконтакте» «Инцидент Каменск-Уральский».

- Как рассказал один из друзей девушек, избиение девочки произошло на 13 километре, около карьера. Две девочки заманили пострадавшую в беседку. Они начали издеваться над девочкой, били ее коленом в живот. Нападавшие вырывали девочке волосы, - сообщает «Инцидент Каменск-Уральский».

Как сообщается, девочке на помощь пришла младшая сестра и закрыла ее своим телом. Однако, нападавшие продолжали издевательства над девочкой.

В ГУ МВД России по Свердловской области прокомментировали резонансное происшествие.

- Сотрудники отдела полиции № 22 Каменска-Уральского проводят проверку по данному факту. Также полицейские устанавливают личности, задействованные в происшествии, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Кроме того, к происшествию подключился региональный Следственный комитет. Ведомство проводит проверку.

- Следственным отделом по Каменску-Уральскому СКР по Свердловской области проводится процессуальная проверка по поступившей информации о причинении телесных повреждений несовершеннолетней её сверстниками. В ходе проверочных мероприятий следователями СКР будет дана правовая оценка произошедшему, а также установлены причины и условия инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - комментируют «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ведомства.

Девочку хватали за волосы. Фото: социальная сеть «Вконтакте» сообщество «Инцидент Каменск-Уральский»

Также несовершеннолетними мучителями занялась и областная Прокуратура. Они уже установили личности нападавших девочек.

- Личности несовершеннолетних установлены. Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия. Будет дана оценка соблюдению законов о профилактике правонарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних. Также законодательства об их охране жизни и здоровья. Будет дана оценка профилактике по работе с подростками, состоящими на учете, - комментируют произошедшее в пресс-службе областной Прокуратуры.

Сообщается, что из учебных заведений, в которых обучаются нападавшие, будут запрошены необходимые документы и характеристики.

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