До 18-летия девушка будет отбывать наказание в воспитательной колонии. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Свердловской области прошел суд по делу об издевательствах в приемной семье. В 2020-м году 16-летняя девочка сбежала из семьи, где кроме нее воспитывалась еще одна девочка и четыре мальчика. Школьница прошла 40 километров, чтобы рассказать полиции об истязаниях. Якобы мачеха несколько лет унижала детей, морила голодом и жестоко наказывала. После случившегося к ситуации подключились и прокуратура вместе со Следственным комитетом. Но на судебном заседании, прошедшем накануне, рассматривали уголовное дело вовсе не мачехи, а... самой девушки, сбежавшей из семьи.

- В ходе следствия оказалось, что сама девушка издевалась над сестрами и над братьями, - рассказывала «КП-Екатеринбург» адвокат, представляющий интересы приемной матери.

Школьницу в итоге судили по статье «Насильственные действия сексуального характера». Потерпевшим был признан один из ее братьев. Девушку, которой через несколько месяцев исполнится 18 лет, признали виновной.

- Ее арестовали в зале суда. Пока она содержится в СИЗО. Пока не знаем, будет ли кто-то подавать аппеляцию, - прокомментировал «КП-Екатеринбург» Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области. – Возможно, после 18-летия ее переведут в колонию в Томске. У нас всех девчонок отправляют в Томск.

Суд проходил в Новой Ляле. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Процесс был закрытым. По предварительной информации, девушку лишили свободы на шесть лет. Добавим, что в отношении мачехи также продолжается суд. Ранее адвокат женщины сообщал, что следователи выделили 33 эпизода издевательства над детьми за последние десять лет. При этом мачеха отрицает свою вину. Тем не менее, приемных детей у нее забрали.

- Они находятся в одном из социально-реабилитационных центров, - уточняет Игорь Мороков. - Все защищены, так же как и девушка, которой вынесли приговор. Пока шло следствие, она находилась в центре помощи семье и детям.

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