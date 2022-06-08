«Закрывайся, гадюшник, скорей»: оперный певец спел арию про Ельцин Центр

Сергей Москальков потребовал закрыть Ельцин Центр. Фото: скрин с видео

Известный столичный оперный певец Сергей Москальков потребовал закрыть в Екатеринбурге знаменитый и часто подвергаемый критике Ельцин Центр. Певец сделал это довольно оригинально, посвятив ненавистному патриотами учреждению арию.

Москальков выложил видео с лирической композицией в своем телеграмм-канале

«Ельцин Центр надобно закрыть,

Тридцать лет мы терпели глумление,

Либералов на шее своей,

Но закончилось наше терпение,

Закрывайся, гадюшник, скорее».

ЕЦ часто подвергается нападкам со стороны патриотически настроенной общественности Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Сергея Москалькова, он спел арию не для шутки, а для того, чтобы раскачать ситуацию с Ельцин Центром, что может привести к его закрытию.

- Прекратить эту деятельность вражескую в образовании, науке, культуре, в книгоиздании. Они уже много лет издеваются над нами, - заключил оперный певец.

Отметим, что на днях известный режиссер Никита Михалков задался вопросом, почему ЕЦ еще не присвоили статус «иноагента», а Владимир Соловьев считает этот объект логовом либерализма.

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