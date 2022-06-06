Никита Михалков призвал признать иноагентом «Ельцин Центр» в Екатеринбурге

Михалков уже выступал с критикой центра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Режиссер Никита Михалков призвал внести «Ельцин Центр» в Екатеринбурге в список иностранных агентов. Об этом он заявил в эфире «Бесогон ТВ» на YouTube.

- Вот почему господин Венедиктов* объявлен иноагентом, а «Ельцин Центр» нет? А разве «Ельцин Центр» наносит меньший вред, чем наносило «Эхо Москвы»? – задался он вопрос.

Михалков подчеркнул, что также у «Ельцин Центра» уже 13 лет строится филиал в центре Москвы. Это также возмутило режиссера. Он уверен, что программа и выставки филиала будут такими же, как в Екатеринбурге. Михалков напомнил, что «Ельцин Центр» издал словарь, в котором слову «гнить» дается определение «жить в России».

Ранее Михалков выступил с критикой «Ельцин Центра» в 2017 году. Тогда режиссер приезжал в Екатеринбург. Он заявил, что из-за музея президента «граждане ежедневно получают здесь инъекции яда, разрушающего национальное самосознание».

Затем Михалков вновь раскритиковал центр в интервью Юрию Дудю*. Он заявил, что ему не нравится ложь в экспозиции.

* - признан в РФ иноагентом