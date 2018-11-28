2018-11-28T10:42:10+03:00
Общество

«Ложь во всем»: Никита Михалков раскритиковал Ельцин центр в шоу Юрия Дудя

При этом режиссер призывал голосовать за Бориса Николаевича в 1996 году
Олег Галимов
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Михалков критикует президентский центр со дня его основанияМихалков критикует президентский центр со дня его основанияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Режиссер Никита Михалков вновь раскритиковал Ельцин центр. В интервью Юрию Дудю он заявил, что ему не нравится ложь в экспозиции.

- Ложь во всем, - говорит Михалков. - В мультипликационном фильме, который показывается, абсолютно подтасованном, где вся история страны - это мерзость, грязь, подлость, кошмар и гнусь. Где нет людей, которые делали страну. Нам ни одного слова не сказали про развал, про то, как продавали корабли за 270 тысяч долларов. Этого я не знал, этого никто не знал. И тут дело не в том, что я тогда подмахивал, а потом он ушел. Я был в изгоях у Бориса Николаевича за то, что я поддержал Руцкого, и это продолжалось все время.

После этого Юрий Дудь спросил, почему в 1996 году Михалков поддерживал Ельцина, а сейчас «мочит его из всех орудий». На это режиссер ответил, что был в изгоях у первого президента России. В свою Михалков спросил Дудя, не считает ли тот, что Ельцин центр - это пропаганда Бориса Ельцина.

Впервые Михалков посетил Ельцин центр в 2016 году. В ходе полуторачасовой экскурсии он отчаянно спорил с гидом и критиковал экспозиции.

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