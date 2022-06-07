Синоптики рассказали, когда в Екатеринбурге закончатся дожди

В Екатеринбурге несколько дней будет идти дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург на этой неделе из-за циклона накрыло дождями, которые прекратятся в выходные. Температура воздуха на этой неделе днем в уральской столице составит около + 15 градусов. Солнце выглянет только в выходные.

- В среду циклон еще будет над нами, поэтому однозначно завтра будет дождь. В последующие двое суток дожди приобретут более кратковременный характер, с перерывами, их интенсивность ослабеет, - рассказала «КП-Екатеринбург» главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Отметим, что на этой неделе в Свердловской области местами сильные ливни сопровождаются грозами порывистым ветром. В связи с этим, спасатели посоветовали уральцам не покидать дома без крайней необходимости.

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