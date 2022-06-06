На Урал придут штормовой ветер и затяжные ливни

Порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале 7 и 8 июня ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Также регион нароют очень сильные дожди и грозы, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели рекомендуют в период непогоды не выходить из дома без крайней необходимости. Не стоит отправляться в загородные поездки и походы.

Кроме того, на улице не стоит искать укрытие под деревьями. В них может попасть молния. Также сильный ветер способен сломать ветви деревьев, которые могут травмировать человека при падении на него.

Обо всех происшествиях спасатели просят сообщать жителей Свердловской области по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101».

Ранее синоптики рассказали о погоде на начало недели. Во вторник, 7 июня, в ночное время столбики термометров покажут от +7 до +12 градусов, в дневное от +14 до +19 градусов. В среду, 8 июня, ночью похолодает до +6, +11 градусов, днем воздух прогреется до +14, +19 градусов.