Ближайшие три дня свердловчанам без зонта на улицу лучше не выходить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало недели в Свердловской области будет дождливым. Об этом свидетельствует прогноз Уральского гидрометцентра. Кроме того, по данным синоптиков с 6 по 9 июня, помимо осадков в отдельных районах ожидаются грозы и сильный ветер. Публикуем подробный прогноз погоды на ближайшие три дня.

В понедельник, 6 июня, синоптики обещают кратковременный дождь и грозу. Осадки пройдут местами. Днем температура воздуха прогреется до +17, +22 градусов. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

Во вторник, 7 июня, ожидается кратковременный, местами сильный дождь, в отдельных районах с грозой. В ночное время столбики термометров покажут от +7 до +12 градусов, в дневное от +14 до +19 градусов. Ветер местами будет достигать 15-18 метров в секунду.

В среду, 8 июня, ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ночью похолодает до +6, +11 градусов, днем воздух прогреется до +14, +19 градусов. При грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

Начиная с 9 июня, по прогнозам синоптиков, в ночное время температура воздуха будет от +7 до +13 градусов, днем от +18 до +23 градусов. В середине месяца не исключается 25 градусов и выше.