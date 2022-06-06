Тепло придет в Екатеринбурге на несколько дней в первой декаде июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прогноз погода в Екатеринбурге на ближайшие 10 дней с 7 по 16 июня 2022 года – в публикации «КП-Екатеринбург».

7 июня, вторник: в Екатеринбурге на протяжении суток будет идти дождь, утром температура воздуха составит +12, днем воздух прогреется до отметки + 15 градусов, к ночи немного похолодает до +11. Ветер восточный, 7 метров в секунду, к ночи сменится на южный, 2 метра в секунду.

8 июня, среда: на протяжении дня будет идти небольшой дождь, вечером ненадолго выглянет солнце. Утром будет +12, днем + 16, вечером +11. Ветер южный, 3-4 метра в секунду.

9 июня, четверг: на протяжении суток будет идти дождь, днем столбики термометров будут держаться на отметке в +14 градусов. Ветер северо-восточный, 1 метр в секунду.

10 июня, пятница: утром и днем в Екатеринбурге пройдет дождь, вечером он прекратится. В городе будет пасмурно. Ночью – облачно с прояснениями. Утром в уральской столице будет +11 градусов, днем воздух прогреется до +16 градусов, к ночи будет +12. Ветер северо-западный, 2-3 метра в секунду.

11 июня, суббота: утром в столице Среднего Урала будет до +19 градусов, днем – до +21 градуса, к вечеру станет немного прохладнее: + 15 градусов, ночью – всего + 11 градусов. Утром будет облачно с прояснениями, днем ожидается гроза. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду.

Теплая и ясная погода сменится грозами Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 июня, воскресенье: максимальная температура воздуха в этот день составят 22 градуса тепла, днем в городе ожидаются грозы. Вечером будет облачно с прояснениями, ночью – пасмурно. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду.

13 июня, понедельник: утром в Екатеринбурге ожидается +13 градусов, днем – до + 20 градусов, к ночи температура воздуха опустится до +12 градусов. На протяжении суток в городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный, до 10 метров в секунду.

14 июня, вторник: в Екатеринбурге утром будет +17 градусов, днем + 21 градус, вечером +15 градусов, к ночи +13 градусов. На протяжении суток в городе будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер западный, до 12 метров в секунду.

15 июня, среда: в уральской столице утром ожидается +15 градусов, днем до +20 градусов, облачно с прояснениями, к ночи воздух похолодает до +10 градусов. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду.

16 июня, четверг: в Екатеринбурге утром будет всего + 9 градусов, днем до + 15 градусов, на протяжении всего дня в уральской столице будет идти сильный дождь. Ветер западный, с порывами до 18 метров в секунду.