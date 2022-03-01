У хозяев этих малышей сгорел дом. Фото: Татьяна Бродских

Многие хвостатые из Луганска остались без хозяев из-за массовой эвакуации. Теперь некогда домашние животные вынуждены скитаться по улицам, испытывая сильнейший стресс. О многих из них уже успели позаботиться не только местные приюты и организации, но и волонтеры со всего мира.

Так две отважные екатеринбурженки Татьяна Бронских и Мария Гениева приехали на границу и вывезли из Луганска трех собак и кота по кличке Соломон, которых оставили беженцы.

Собак оставили хозяева после массовой эвакуации. Фото: Татьяна Бродских

«ЖИВОТНЫЕ УМИРАЮТ ОТ СТРАХА И ГОЛОДА»

Двух песиков по кличке Бакс и Черныш волонтеры луганского приюта «Помоги другу» поймали прямо на улице. 25 февраля за ними приехали волонтеры организации «Зоодозор» и увезли в Екатеринбург.

- Отправили в новую мирную жизнь двух наших хвостиков Бакса и Черныша. Девчонки приехали, чтобы вывезти брошенных животных, но, к сожалению, удалось вывезти только двух собак, так как волонтеров на границе не пропустили в Луганск, а у нас в связи с неблагоприятными событиями не нашлось машины для большего количества животных, - рассказывают волонтеры луганского приюта. - Так же девчонки передали нам финансовую помощь собранную неравнодушными людьми из Екатеринбурга и из других городов России – 60 тысяч рублей, и мешок корма для наших хвостатых.

Женщины не смогли проехать в Луганск, поэтому забрали собак на границе. Фото: луганский приют «Помоги другу»

Татьяна и Мария уже не в первый раз помогают этому приюту.

- В 2019 годы мы с Марией ездили в Луганск и помогали местным волонтерам. Привозили корма, медикаменты и вывозили оттуда животных. А сейчас у них там очень мало волонтеров, практически единицы, и они не справляются. Им нечем кормить животных, некуда их пристроить, и животные оказываются беспомощными, - рассказывает Татьяна Бронских. - Бездомные животные приспособлены к жизни на улице, а домашние кошечки и собачки, нет. Мало того что животные оказываются на улице без родных людей, так еще вокруг стрельба. Представляете их состояние – шок и стресс… Они забиваются в какие-то места и умирают либо от страха, либо от голода. А мы понимаем, что есть возможность помочь, поэтому решились поехать.

В Луганске не хватает волонтеров, чтобы позаботиться о пушистысых друзьях. Фото: Татьяна Бродских

Черныша и Бакса на границу отвезла волонтер Светлана Дорогань. Там их и забрали Татьяна и Мария. А когда женщины проезжали мимо одного из поселков, забрали еще двух животных.

- Местный волонтер забрала собаку Соню и кота Соломона из разрушенного после пожара дома и передала их нам. Хозяева уехали, а котик и собачка остались там одни, - рассказывает волонтер.

О здоровье животных позаботились волонтеры и сотрудники клиники в Екатеринбурге. Фото: Татьяна Бродских

ИЩУТ ЛЮБЯЩИХ ХОЗЯЕВ

Все четверо хвостиков хорошо справились с долгой дорогой.

- Собаки себя вели идеально. Черныш и Бакс ехали на заднем сиденье, а Соня была беременная, поэтому для нее мы оборудовали мягкое местечко с подушками в багажнике. Она там ехала вместе с котиком. Животным в дороге было тепло и комфортно, - рассказывает Татьяна.

Все животные хорошо перенесли дорогу. Фото: Татьяна Бродских

Сейчас животные в безопасности. Волонтеры позаботились об их здоровье и теперь ищут для них новых хозяев.

- Мы кастрировали Черныша. Также у него было очень хриплое тяжелое дыхание. Врач его осмотрела, сделала анализы и прописала антибиотики и пребиотики. У Соломона была обожженная шерсть. Его ветеринары тоже подлечили и привели в порядок. Бакс уже был кастрирован до этого, у него было только повреждено ухо, но оно было таким уже давно, так как песик уже немолодой, - говорит Татьяна.

У Соломона была обожжена часть шерсти. Фото: Татьяна Бродских

Собаку Соню тоже пришлось стерилизовать.

- Ветеринар посмотрела и определила, что беременность у собаки на раннем сроке, поэтому можно было провести операцию, - уточняет Татьяна.

Сейчас малышка находится в клинике и восстанавливается. Вместе с ней в клинике остался и ее верный спутник кот Соломон. А вот Черныша и Бакса волонтер Татьяна Бронских забрала к себе домой.

Фото: Татьяна Бродских

- Малыши все еще не оправились от пережитого стресса. Черныш все еще пугается, когда слышит какие-то громкие звуки, боится резких движений, - говорит волонтер.

Всем четверым волонтеры активно ищут новый дом и заботливых хозяев, которые смогут окружить хвостиков своей любовью и помогут им справиться с пережитым стрессом.

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