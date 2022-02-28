Женщине грозит до 10 лет колонии по обвинению в мошенничестве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начали рассматривать уголовное дело арестованного риелтора Ольги Хорошун. В 2019 году женщина вместе с мужем Олегом и сыном-подростком сбежала в Израиль, предварительно забрав с собой порядка 160 миллионов рублей.

ПОДРУГА ОЛЯ, С КОТОРОЙ МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ

На протяжении нескольких лет женщина занималась скупкой и перепродажей недвижимости, но почти всегда совершала сделки на чужие деньги. Схема была простой и отлаженной: даешь несколько миллионов в залог – получаешь через несколько дней с процентами.

Три года назад Хорошун в экстренном порядке стала обзванивать своих преданных вкладчиков и просить помощи для «крупной сделки». Говорила, что собирает 300 миллионов на покупку земли. Вера в ее беспроигрышный способ приумножения заработка была такой сильной, что люди не раздумывая привозили наличными все свои сбережения. Всего в числе жертв Ольги несколько десятков человек. Следствие приняло решение разделить уголовное производство на несколько дел, чтобы ускорить начало рассмотрение по существу. Сейчас Орджоникидзевский суд рассматривает уголовное дело с десятью потерпевшими с ущербом на 70 миллионов рублей.

Получив от нас снимки с заседания, знакомые Хорошун ахнули от удивления. Риелтор исхудала до неузнаваемости.

- Вот, что с людьми СИЗО делает! – рассказывают бывшие друзья Ольги. – Кожа да кости!

Сама подсудимая была явно не готова к присутствию журналистов.

- А что, карантин отменили?! – воскликнула Хорошун при виде прессы.

Муж Ольги и ее сын пытаются вернуться к обычной жизни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуре уточнили, что во время предварительного следствия риелтор не признала вину. Сначала она была в федеральном, а затем и в международном розыске.

Одним из первых показания дал житель Екатеринбурга Сергей Портнягин. Его история знакомства с Ольгой стала хорошо понятно из его ответов на вопросы в суде.

- С Хорошун я познакомился в конце 2016 года, - рассказал потерпевший. - Познакомили друзья, которых я знаю больше 27 лет. Мне сказали: «Если есть свободные деньги, то можно заработать. Есть подруга Оля, она продаёт квартиры и земли». Моя роль была деньги дать. В итоге я согласился, и познакомился с ней лично. Впервые я передал ей деньги в начале 2017 года. Тогда была сделка на 1,4 миллиона. Все это продолжалось два года. Иногда даже без расписки давал ей деньги. Поводов не доверять не было. Часто так случалось, что она просила средства на срочные сделки. Я занимал у знакомых, чтобы помочь ей. К Ольге всегда относился с уважением.

В середине мая 2019-го Ольга вновь обратилась к Сергею за помощью. За сутки он смог собрать 6,7 миллиона рублей. Пришлось занять у сестры, мамы и племянника. Для человека, потерявшего такую сумму, Сергей держался очень достойно. Хотя можно было предположить, что его речь в метре от Хорошун может быть достаточно эмоциональной.

- Условия займа были под 5%. Сказала, что вернет через 7-10 дней. 22 числа я позвонил, но телефон у нее был недоступен. Такого никогда не было, я напрягся. Вечером по пути домой решил заехать к ней. А во дворе уже толпа стоит. Я подошел, а мне говорят: «Вы к Оле? Да? Так она пропала. Занимайте очередь».

Сергей Портнягин потерял почти 7 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сергей Портнягин честно признался, что не планирует подавать иск с требованием вернуть ему деньги в случае обвинительного приговора. Понимает, что уже никогда их не увидит.

- Да у меня 6,7 миллиона. А есть люди, у которых она взяла намного больше, - пояснил он. – Она еще потом у меня 500 тысяч брала в долг, я из своих сбережений отдал. Наказание для нее пусть будет на усмотрение суда.

ПОПАЛАСЬ ИЗ-ЗА ЖАЛОСТИ К ОТЦУ

Когда Ольга покинула страну, в ее родном Новоуральске остался в одиночестве ее отец. 75-летний Валерий Юрлов наотрез отказывается комментировать происходящее с его дочерью. На протяжении двух лет он заверял, что не знает где его родные. Поначалу и вовсе заявил, что Ольга пропала, прихватив его пенсию.

- Я уже старый, если заболею, то даже никто стакан воды не принесет, - рассказывал Валерий Юрлов в сентябре 2019 года. – Они ни разу не выходили на связь, я даже не знаю, живы ли они. Но то, что они были в Израиле, подтвердили наши родственники, которые живут там. Сказали, что Оля с семьей пробыла в Тель-Авиве сутки и улетела в неизвестном направлении. Я сам пострадал, перед побегом она забрала у меня всю пенсию!

А так Ольга выглядела до побега за границу с чужими деньгами. Фото: читатель «КП»

Но бросить Ольга не смогла и постаралась залечь на дно в родном городке. А тем временем ее муж и сын спокойно вернулись в Екатеринбург. Прошлой весной Хорошун задержали и взяли под стражу.

По данным «КП», родным подсудимой поступали угрозы с требованиями вернуть деньги. Но муж Ольги уверяет, что сам остался ни с чем.

С прошлой весны Ольга Хорошун находится в СИЗО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Риелтору грозит до 10 лет колонии по статье о мошенничестве. Сама Ольга Хорошун и ее адвокат пока воздерживаются от комментариев.