Риелтора, сбежавшую с Урала в Израиль со 160 млн рублей, отдали под суд после возвращения к больному отцу

Она вернулась в Россию, чтобы ухаживать за пожилым отцом. Так ее и поймали. Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге начался суд над 50-летней уроженкой Новоуральска Ольгой Хорошун. В 2019 году риелтор сбежала в Израиль вместе с сыном и мужем Олегом. Семья исчезла за одну ночь, прихватив с собой деньги доверчивых друзей и клиентов. На протяжении нескольких лет Хорошун занималась быстрой перепродажей недвижимости. Бизнес основывался на займах под большие проценты.

Два с половиной года назад Ольга скрылась с вкладами. Официально полиция подтверждала ущерб в 160 миллионов рублей. Но жертвы обмана уверены, что истинная сумма больше в несколько раз.

- Ольга попросила у меня миллион на скупку квартиры, но таких денег у меня не было. В итоге я попросила старшего сына взять кредит по заниженной ставке, мы отдали ей деньги. Она вместо нужных для ежемесячного платежа 26 тысяч выплачивала нам по 35. То есть по 9 тысяч в месяц чистой прибыли. Ну как после такого не верить ей на слово. Позже я начала просить для Хорошун деньги у своих родственников и знакомых. Чем дальше Хорошун удавалось возвращать кредиторам деньги с процентами, тем больше людей хотели обогатиться. Только за последний год на счету риелтора было 20 сделок, с каждой из которых она отчиталась до последней копейки, - рассказывали на правах анонимности потерпевшие.

Ольга Хорошун и ее семья. Фото: читатель «КП»

Задержать Хорошун удалось лишь прошлой весной. Вместо беззаботной жизни за границей она вернулась в родной город, чтобы ухаживать за пожилым отцом.

Согласно картотеке Орджоникидзевского суда, риелтору предъявлены обвинения по десяти эпизодам мошенничества в крупном размере. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

В пресс-группе УМВД Екатеринбурга пообещали прокомментировать расследование уголовного дела позже.