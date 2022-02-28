Алексей Еремеев сбежал из под домашнего ареста, когда был обвиняемым в деле о покушении на надругательстве. Фото: соцсети

В Свердловском областном суде начался закрытый процесс над обвиняемыми в убийстве пермской туристки Анастасии Пыхтеевой. Речь идет о рецидивисте Алексее Еремееве и его подельницей Ольгой Васевой. По версии следствия, они зарезали туристку ради ее денег и палатки, в которой потом жили несколько дней.

Кроме этого им предъявлены обвинения в изнасиловании и кражах. После побега Еремеева из под домашнего ареста они похищали из частных домов в деревне Половинка имущество и продукты питания. Вечером 29 мая преступники заметили Анастасию, которая разбила лагерь на территории парка «Оленьи ручьи». Они выманили ее на улицу под предлогом, что кто-то украл ее байдарку.

- Обвиняемый, вооружившись палкой, нанес потерпевшей не менее 9 ударов в область головы и не менее 51 удара в области туловища, верхних и нижних конечностей, а также рукой сдавил шею, - сообщили подробности в прокуратуре Свердловской области. - После чего совершил преступления против половой свободы потерпевшей. При этом, обвиняемая, удерживала потерпевшую за руки, ограничивая возможность оказать сопротивление.

Маршрут туристки. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Еремеева и Васеву удалось задержать в первых числах июня. Рецидивист спустил на оперов свою овчарку, полицейским пришлось застрелить собаку. У погибшей Анастасии Пыхтеевой осталась пожилая мать и маленький сын.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я лежала и плакала»: школьницы из Екатеринбурга рассказали, как их изнасиловали трое цыган (подробнее)