В будущем она планирует вернуться к работе в вебкаме. Фото: соцсети

Чкаловский суд Екатеринбурга оставил без удовлетворения жалобу адвоката вебкамщицы Алины Гаршиной на отказ Следственного комитета в возбуждении уголовного дела. Осенью прошлого года девушка заявила, что ее изнасиловали в парке имени Павлика Морозова. А затем насильно затащили в гостиницу на другом конце города.

Доследственная проверка длилась 30 дней, но по ее итогам не нашлось оснований для дальнейшего разбирательства.

- 14 февраля суд вынес отказ в удовлетворении жалобы. Уже подана апелляция в Свердловский областной суд, - пояснил «КП»-Екатеринбург адвокат Евгений Черных.

Ранее Алина училась в педагогическом университете. Фото: соцсети

По словам вебкам-модели, она планирует вернуться к своей деятельности. Но сейчас учится на копирайтера и готовится к поступлению в новый вуз.

- Каждая девушка находит в вебкаме что-то свое, - объяснила в разговоре с «КП» Гаршина. - Мне это нравится! Я обязательно вернусь к этому но позже. Все почему-то решили, что если я на этом зарабатываю, то меня можно изнасиловать. Мне постоянно удаляют страницы в Instagram, я уже не создаю новые профили. Во «ВКонтакте» меня смешали с грязью, столько хейта было. Я ушла из педагогического и готовлюсь поступать на сексолога.

Напомним, что момент заселения девушки и неизвестного мужчины в отель попал на записи камер. На кадрах видно, как Алина идет вслед за спутником в номер.

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