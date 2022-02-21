На Урале собаки искусали мальчика, забравшегося в здание котельной

Собаки охраняли территорию производственной базы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Асбесте собаки искусали девятилетнего мальчика, забравшегося вместе с двумя девочками девяти и 12 лет в здание котельной. Инцидент произошел вечером, 19 февраля.

Здание находилось на охраняемой территории производственной базы, и было огорожено металлическим забором. Дети решили, что оно заброшено и решили там поиграть. Добрались они туда специально на автобусе, не предупредив родителей.

- Когда все трое прошли в глубь здания, то услышали лай собак. При этом девочки побежали, а мальчик остановился, и собаки стали его кусать. Одна из девочек пришла на помощь и собаки разбежались, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

В это время к ним подошел мужчина, взял мальчика на руки, принес на свое рабочее место и вызвал скорую помощь. С множественными укусами ребенка доставили в больницу. Медики сообщили о произошедшем в оперативные службы. Состояние здоровья ребенка стабильно. Сейчас прокуратура проводит проверку.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению прав несовершеннолетних на безопасность жизни и здоровья, требований законодательства в деятельности органов системы профилактики по предотвращению правонарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также будут установлены обстоятельства произошедшего и степень тяжести полученных несовершеннолетним травм.

Отметим, в Свердловской области в последнее время участились случаи нападения собак на людей. Чаще всего жители региона страдают от бездомных животных. Недавно на проблему обратил внимание глава региона Евгений Куйвашев. Он поручил мэрам свердловских городов отловить всех бродячих собак за короткий срок.