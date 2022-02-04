Евгений Куйвашев поручил мэрам свердловских городов за две недели отловить всех бродячих собак

Губернатор заметил, что ситуация с животными остается напряженной, и только за последний месяц звери стали причиной десятков инцидентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Свердловской области поставил перед главами уральских городов непростую задачу: в течение двух недель они должны отловить всех бродячих собак, которые периодически терроризируют население. Евгений Куйвашев заметил, что ситуация с животными остается напряженной, и только за последний месяц звери стали причиной десятков инцидентов.

- В Цементном стая бегает прямо по двору школы, в Нижнем Тагиле собаки бросились на восьмилетнюю девочку и укусили её. На севере региона люди вообще боятся на улицу выходить. Уважаемые мэры, вы хотите, чтобы у нас дошло до трагедии, как в Забайкалье? Я не хочу, - негодует губернатор на своей странице в Instagram.

Евгений Куйвашев поручил мэрам лично проехаться по передержкам и приютам Фото: Мария ЛЕНЦ

Евгений Куйвашев поручил мэрам лично проехаться по передержкам и приютам, чтобы быть в курсе ситуации, а всех пойманных собак необходимо держать в специальных помещениях.

- Если понадобится дополнительная еда для собак — договоритесь с бизнесом, чтобы отдавали остатки из столовых. Договоритесь о строительстве временных деревянных вольеров. Всех собак нужно пересчитать и сообщить сумму, которая нужна на их содержание, - добавил Евгений Куйвашев.

Кроме того, мэры Североуральска, Серова, Нижнего Тагила, Красноуфимска и Краснотурьинска отчитаются перед губернатором лично, так как именно из этих городов поступало больше всего жалоб.