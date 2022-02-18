Жена поневоле: Мать-одиночка из Екатеринбурга узнала, что замужем, когда попыталась получить пособие на ребенка

Сама Ольга была в шоке от ситуации настолько, что у нее подскочило давление. Фото: предоставила Ольга Яковлева.

И смех, и грех! Так сказала мать-одиночка Ольга Яковлева, когда узнала, что ей отказано в детском пособии. Все дело в том, что за свои 45 лет Ольга никогда не была замужем. Но пенсионный фонд Верх-Исетского района по ошибке выдал ее замуж. О своей проблеме и неразберихе в пенсионном Ольга Яковлева рассказала «КП-Екатеринбург».

Вообще у Ольги Яковлевой до января 2022 года не было проблем с получением социальных выплат. Она инвалид второй группы, пока временно нетрудоспособна и получает соответствующее пособие. Но в этом году, она к своей неожиданности узнала, что у нее есть муж.

- Я в этом году решила оформить пособие на своего 13-летнего ребенка, как мать-одиночка. Я по всем критериям попадаю под эту выплату. Подала заявление через «Госуслуги», спустя несколько дней смотрю, а мне отказано в выплате. Пришла в пенсионный фонд Верх-Исетского района, а мне сказали, что по их базам данных я с 1997 года замужем, - рассказала Ольга Яковлева.

Мужчина, за которого ошибочно выдали замуж Ольгу живет в Магнитогорске. Фото: предоставила Ольга Яковлева.

Такой сюрприз незамужнюю Ольгу Яковлеву сильно удивил. По каким именно базам данных она оказалась в браке, женщине не объяснили. Зато, чиновники из пенсионного отправили нашу Ольгу в ЗАГС, мол, доказывай через них, что не замужем.

- Я пошла в ЗАГС Верх-Исетского района за выпиской, что я все-таки не замужем. Ее мне вручили. После этого я со справкой повторно обратилась в пенсионный. Как мне там рассказали, я по базе данных замужем за неким Игорем Гурьяновым с 25 ноября 1997 года он живет в Магнитогорске. Я без понятия совершенно, кто этот человек. Уже в феврале я снова подала заявление на пособие. А мне вновь отказ пришел. Справка о том, что я не замужем вновь до них не дошла из-за сбоя в их системе. Сказали мне, чтобы я обращалась после 23 февраля, - продолжает Ольга.

С остальными выплатами проблем у Ольги не возникало. Фото: предоставила Ольга Яковлева.

По ее словам, госслужащие просто разводят руками и объясняют, что проблема произошла из-за человеческого фактора. Якобы кто-то из сотрудников понажимал кнопки и таким образом, поженил двух абсолютно незнакомых людей из разных областей.

- Скоро мы с этим человеком серебряную свадьбу отпразднуем, 25 лет не хухры-мухры! – смеется Ольга. – Но веселого мало. Из-за всей этой ситуации я была в таком шоке, что у меня давление сильно подскочило. В прошлом году наш президент Владимир Путин сделал пособие матерям-одиночкам около 6 000 рублей в месяц. А государство меня выдало замуж…

Ольга по документам из ЗАГСа не замужем. Фото: предоставила Ольга Яковлева.

Теперь Ольга Яковлева будет ждать очередных отписок госструктур и объяснений в стиле: это не мы, а оно само в базе данных смешалось.

В областной пресс-службе пенсионного фонда прокомментировали произошедшую с Ольгой Яковлевой ситуацию. Выплату женщине все же назначили.

- По личному обращению в клиентскую службу 10.02.2022 с заявлением об установлении пособия детям от 8 до 16 лет включительно Ольге Яковлевой в отношении сына вынесено положительное решение о назначении, - ответили на запрос «КП-Екатеринбург» в пресс-службе пенсионного фонда.

СПРАВКА «КП»

Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет появилось с 1 июля 2021 года. Размер составляет 50% детского регионального прожиточного минимума. Сейчас это около 6136 рублей в целом по стране. Эту выплату часто именуют алиментами от государства. Чтобы получить пособие, должно одновременно совпасть несколько условий.

- Один из родителей ребенка платит на него алименты по решению суда, не указан в графе отцовство или указан со слов матери, умер, пропал без вести.

-Доход семьи на одного члена не выше регионального прожиточного минимума.

-Родители ребенка официально работают и получают доход. Если родитель в декрете, на инвалидности или имеет другую уважительную причину не работать — тоже можно.

Заявление подается через Госуслуги или лично в пенсионном фонде. Его рассматривают до 30 рабочих дней. Ежегодно нужно переподавать заявление. Чтобы не остаться без выплаты, лучше сделать это за месяц до окончания льготы.

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