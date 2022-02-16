Школьник из уральской глубинки рассказал, как получил личный автограф британской королевы Елизаветы II

Подросток собрал больше 50 образцов почерка известных людей. Фото: предоставил Денис Потапов.

В семье Потаповых из Кушвы растет настоящий коллекционер. В свои 15 лет Денис написал сотни писем известным людям со всей России и даже мира. В них школьник пишет о себе и просит у знаменитостей автограф. Среди тех, кто откликнулся на его просьбу, есть главы государств, спортсмены, музыканты. Денис признался «КП-Екатеринбург», что сейчас мечтает о собственной выставке, на ней он представит больше 50 автографов.

НЕ ПОСТЕСНЯЛСЯ ОБРАТИТЬСЯ К КОРОЛЕВЕ

- Первый автограф Денис получил от нашей кушвинской поэтессы Людмилы Цедилкиной. Это бабушка его одноклассника, - говорит отец мальчика Михаил Потапов. – Она подарила ему свой сборник. После этого, у Дениса появилось такое увлечение. Честно, автографов довольно много. Большая часть из них – оригиналы, но и факсимиле тоже есть.

Школьник собирает автографы личностей, которые ему интересны. Фото: предоставил Денис Потапов.

Денис Потапов учится в гимназии № 6 в 9-ом классе. Признается, поначалу он и не думал о таком хобби. Подогрела интерес детская передача по телевидению.

- В 2019 году я смотрел «Галилео» и там увидел распорядок дня Королевы Великобритании Елизаветы II. Меня заинтересовало, что она выделяет время для чтения писем, - рассказывает Денис. – Я перерыл интернет в поиске адреса и тогда же узнал, что можно заниматься коллекционированием автографов. Я учился в 7 классе, но уже тогда хорошо знал английский. Так, я и составил письмо Елизавете II. На следующий день пошел на почту и отправил.

Денис был уверен, что получит ответ от Елизаветы II. Фото: предоставил Денис Потапов.

Парень был уверен, что письмо дойдет. В своем послании он рассказал о себе, указал, что его город Кушва находится недалеко от Екатеринбурга, где когда-то жили ее кровные родственники Романовы. На письмо Ее Высочество Елизавета II ответила через месяц – 12 декабря 2019 года. После этого, школьник увлекся и стал писать главам других государств, политикам, спортсменам. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель ответила Денису и прислала автограф.

- Меня затянуло. Вообще, я больше все-таки пишу российским знаменитостям. Сначала я печатал их фотографии и отправлял им, а затем они присылали автограф, - продолжает Денис. - Теперь чаще просто ищу в интернете адрес и электронную почту. Например, когда я хотел получить автограф Валентины Терешковой, я написал на адрес Госдумы письмо со своей просьбой. В ответ мне пришел автограф с фото от первой в мире женщины-космонавта. Еще писал космонавту Роману Романенко, он тоже расписался. А вот космонавт Светлана Савицкая пока не ответила на мое послание.

В коллекции Дениса есть автографы космонавтов. Фото: предоставил Денис Потапов.

Есть в коллекции Дениса и автографы спортсменов. Чтобы их заполучить, он писал в различные федерации.

- Если есть настроение, то могу сразу десять писем отправить. Получаю ответ. А спустя время вновь пишу. У меня есть автографы Антона Шипулина, Павла Дацюка. Иногда прошу два автографа, чтобы один друзьям подарить, - смеется Денис.

Денису нравится выступать на классных часах в гимназии. Фото: предоставил Денис Потапов.

Свою авторскую коллекцию Денис показывает одноклассникам, выступает с ней на классных часах в гимназии. Но, по его словам, автографы охотнее рассматривают шестиклассники, чем ребята из его класса.

- Я напрямую не пишу, что мне нужен ваш автограф. Например, я написал Митрополиту Иллариону, что готов купить книгу и прислать ему, чтобы он в ней расписался, - объясняет школьник. - В итоге, мое письмо он даже зачитал в эфире телепередачи «Церковь и мир».

ОТПРАВЛЯЮТ КНИГИ С АВТОГРАФАМИ

По словам Дениса, губернаторы и политики охотно идут ему навстречу и присылают свои подписи. Среди таких: Владимир Жириновский и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Но, бывают и категоричные отказы.

- Я отправлял письма Президенту Тататрстана Рустаму Минниханову. Пока ответа не получил. А губернатор Калининградской области Антон Алиханов на мое сообщение ответил отказом. Потом, я снова попросил его прислать мне автограф. Он ответ: «Я уже отвечал вам», - вздыхает Денис.

На просьбу школьника охотно ответил и губернатор Свердловской области – Евгений Куйвашев. Кстати, комментарии под его постом в Instagram помогли юному коллекционеру обзавестись автографом одного из актеров.

- На адреса театров я свои письма не рассылал. Но как-то случайно мою коллекцию пополнил автограф Олега Янковского, который играл в фильмах «Щит и меч», «Обыкновенное чудо». В комментариях к посту Евгения Куйвашева одна женщина из Санкт-Петербурга оставила сообщение, что может помочь мне. Я связался с ней и потом, она прислала мне целую посылку автограф Олега Янковского и сувениры из Санкт-Петербурга. Это было просто чудо какое-то! – смеется Денис.

Актер советского кино также оставил свой автограф. Фото: предоставил Денис Потапов.

Хобби у Дениса не затратное. На отправку писем он потратил всего несколько тысяч рублей. Конечную сумму мальчик не считал. По почте он иногда отправляет заказные письма, которые не всегда доходят до адресата. Школьник признается, что сейчас, когда у многих людей есть странички в социальных сетях запросы проще писать в интернете.

Почти все автографы, которые Денис коллекционирует с 2019 года – оригинальны. Но есть у школьника и факсимиле (клише-печать – Прим.Ред.) президента Франции – Эммануэля Макрона. А также Президента Киргизии - Сооронбая Жээнбекова.

- У меня дома автографы хранятся в альбомах. Совсем недавно получил автограф ученого Юрия Оганесяна. В честь него назван последний элемент таблицы Менделеева. Мне в ответ кроме автографа он прислал подарочную таблицу Менделеева из Дубнинского университета. Я и сам очень интересуюсь химией, поэтому получить такой подарок было для меня приятной неожиданностью, - уверяет Денис.

Продавать свои автографы Денис не намерен. Более того, школьник хочет открыть персональную выставку, на которой готов рассказать историю каждого своего экспоната.

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